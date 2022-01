Hướng đi của ‘Shang-Chi 2’

Nam diễn viên Lưu Tư Mộ chia sẻ về sức mạnh mới của Shang-Chi và khả năng nhân vật kết hợp với các siêu anh hùng Marvel khác trong phần hậu truyện.

Hồi tháng 12/2021, Deadline đưa tin đạo diễn Destin Daniel Cretton đã ký hợp đồng mới với Disney. Thỏa thuận này bao gồm việc anh sẽ phát triển hậu truyện điện ảnh cho Shang-Chi and the Legend of the Ten Ring song song một TV series chưa được tiết lộ trên Disney+.

Theo Comicbook, trong cuộc phỏng vấn gần đây với Complex, Lưu Tư Mộ - ngôi sao của Shang-Chi and the Legend of the Ten Ring - đã chia sẻ quan điểm về hướng đi của phần phim hậu truyện. Anh nói: “Tôi nghĩ phần phim tiếp theo sẽ xoay quanh việc Shaun khám phá nên dùng sức mạnh mới sở hữu vào việc gì.

"Sức mạnh ấy từng nuốt chửng cha anh ta, Wenwu. Tôi tò mò một người trẻ trung hơn, nhưng cũng non yếu kinh nghiệm hơn như Shang-Chi sẽ làm gì để chế ngự sức mạnh to lớn nhường ấy”, nam diễn viên chia sẻ.

Lưu Tư Mộ, Awkafina, Meng’er Zhang và đạo diễn Destin Daniel Cretton trong sự kiện họp báo Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Ảnh: Disney.

Anh tiếp tục: “Ý tưởng chính là khám phá câu chuyện về một người đột ngột được trao tặng thứ gì đó quyền năng nhưng nguy hiểm. Một câu hỏi lớn không ngừng thiêu đốt tôi chính là vị trí của Shaun trong MCU. Anh ta sẽ gặp những ai? Họ sẽ hợp thành một nhóm như thế nào? Chúng tôi sẽ cài cắm những chuyện bên lề gì vào phim? Giờ tôi cũng mù mờ như các bạn thôi. Nhưng tôi đang rất hào hứng được bắt tay vào việc”.

Dự án hậu truyện của Shang-Chi do đạo diễn Destin Daniel Cretton thực hiện đang ở những bước phát triển sơ khai. Phần phim chắc chắn không thể thiếu các gương mặt được yêu thích như Shang-Chi của Lưu Tư Mộ, Katy do Awkafina thủ vai cùng cô em gái Xialing được Meng’er Zhang đảm nhiệm.

Trong một cuộc phỏng vấn trước đây, chủ tịch Marvel Studios từng nhận xét về Daniel Cretton: “Destin là một đối tác tuyệt vời, đã đóng góp cho Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings góc nhìn độc đáo và kỹ thuật làm phim của mình. Chúng tôi đã có khoảng thời gian hợp tác tuyệt vời khi thực hiện bộ phim điện ảnh và còn rất nhiều ý tưởng ấp ủ để đưa vào dự án trên Disney+. Cả hai phía đều hài lòng tiếp tục quan hệ hợp tác và đã sẵn sàng bắt tay vào công việc”.