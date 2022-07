Hunt-and-peck dùng để chỉ hành động nào khi dùng máy tính?

Thuật ngữ hunt-and-peck được cho là ra đời sau khi máy đánh chữ xuất hiện trên thị trường.

Hunt-and-peck /ˌhənt-ᵊn-ˈpek/ (danh từ): Gõ bàn phím kiểu mổ cò.

Định nghĩa:

Merriam-Webster Dictionary định nghĩa hunt-and-peck là hành động gõ bàn phím bằng hai ngón trỏ. Thuật ngữ này được cho là ra đời sau khi máy đánh chữ xuất hiện trên thị trường. Thời điểm đó, máy đánh chữ khá nặng và và cứng, những người đánh chữ phải "săn" và "mổ" vào phím để gõ được chữ mong muốn.

Đến nay, thời gian chính xác về sự ra đời của thuật ngữ này vẫn chưa được xác minh. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu tìm thấy sự xuất hiện của hunt-and-peck trên các tờ báo in của Mỹ từ đầu thế kỷ 19.

Ứng dụng của từ hunt-and-peck trong tiếng Anh:

- If you're still hunting and pecking, check out this article to learn more about typing more comfortably.

Dịch: Nếu bạn vẫn tiếp tục mổ cò, bạn nên xem bài viết này để học cách gõ phím thoải mái hơn.

- If you hunt-and-peck out letters when you type, your typing speed is suffering.

Dịch: Nếu bạn mổ cò khi viết thư, tốc độ gõ chữ sẽ bị ảnh hưởng.