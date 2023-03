Hưng Thịnh Land gia hạn được 2 lô trái phiếu 900 tỷ đồng

Công ty bất động sản được trái chủ chấp nhận giãn thời gian thanh toán thêm 6-7 tháng cho 2 lô trái phiếu có giá trị 900 tỷ đồng, nhưng áp dụng lãi suất đến 15%/năm.

Công ty cổ phần Hưng Thịnh Land vừa công bố Nghị quyết Hội người sở hữu trái phiếu về việc điều chỉnh kỳ hạn, phương án mua lại trước hạn cũng như điều chỉnh lãi suất đối với 2 lô trái phiếu có tổng mệnh giá 900 tỷ đồng .

Trong đó, lô trái phiếu H79CH2123002 có giá trị 400 tỷ đồng kỳ hạn 24 tháng, dự kiến đáo hạn vào ngày 19/3. Công ty đã được chấp thuận chuyển kỳ hạn sang 30 tháng, đồng nghĩa hạn chót thanh toán đến ngày 19/9 tới.

Hưng Thịnh Land còn thông tin sẽ mua lại trước hạn lô trái phiếu ngay khi có thể nhưng không muộn hơn ngày 19/9. Công ty phải mua lại tối đa ngay khi có thể theo các mốc cam kết và trái chủ không cần thực hiện thêm bất kỳ thủ tục pháp lý nào khác.

Hưng Thịnh Land được trái chủ gia hạn thêm 6-7 tháng nhưng áp dụng lãi suất 15%/năm. Ảnh: Hưng Thịnh.

Trái chủ cũng yêu cầu bổ sung lãi suất cho kỳ thanh toán mới gia hạn là 15%/năm. Trong trường hợp thanh toán đúng hạn gốc và lãi trái phiếu thì lãi suất sẽ điều chỉnh về 13%/năm. Trường hợp thanh toán chậm nhưng không quá ngày cuối cùng của tháng thì toàn bộ lãi suất sẽ được áp dụng là 15%/năm và trái phiếu không bị tuyên bố vi phạm.

Đặc biệt, trường hợp Hưng Thịnh Land thanh toán gốc và lãi bị chậm so với các mốc cam kết thì lãi suất áp dụng lên đến 18%/năm cho phần trả chậm.

Trong trường hợp tổ chức phát hành vi phạm các nội dung nêu trên, đại diện người sở hữu trái phiếu sẽ gửi thông báo yêu cầu mua lại trước hạn cho tổ chức phát hành và các bên liên quan sẽ yêu cầu Hưng Thịnh Land phải thực hiện mua lại bắt buộc toàn bộ trái phiếu đang lưu hành sau 10 ngày làm việc.

Sau thời điểm mua lại bắt buộc theo thông báo nêu trên, nếu tổ chức phát hành không khắc phục được thì đại diện người sở hữu trái phiếu sẽ ra thông báo xử lý và gửi các bên liên quan.

Diễn biến tương tự cho lô trái phiếu HTLAND.2020.TV01 có giá trị 500 tỷ đồng , được điều chỉnh ngày đáo hạn từ 20/3 sang 20/10 năm nay (gia hạn thêm 7 tháng). Điều kiện mua lại trước hạn tương tự lô trái phiếu trên.

Lãi suất cho phần thời gian gia hạn được áp dụng cố định ở mức 15%/năm. Trường hợp tổ chức phát hành chậm thanh toán thì phải chịu lãi suất 18%/năm đối với phần trả chậm tính trên số ngày chậm trả.

Ở diễn biến khác, Hưng Thịnh Land lại bị chậm thanh toán gốc và lãi cho các trái chủ của lô trái phiếu H79CH2123015 và lô trái phiếu H79CH2223001.

Với mã H79CH2123015, công ty cần phải thanh toán lãi gần 23 tỷ đồng vào ngày 9/6 nhưng mới trả được hơn 11 tỷ đồng vào ngày 11/3.

Mã H79CH2223001 cần thanh toán gần 28 tỷ đồng tiền lãi và gần 985 tỷ đồng tiền vay gốc vào ngày 7/3. Công ty mới trả được gần 14 tỷ đồng tiền lãi trong ngày 13/3.

Hưng Thịnh Land nêu lý do chậm thanh toán cho 2 lô trái phiếu này là do tín dụng bị siết chặt, giao dịch bất động sản không thuận lợi đã ảnh hưởng đến dòng tiền chủ đầu tư, do đó tổ chức phát hành không thu xếp kịp nguồn vốn để thanh toán đầy đủ.