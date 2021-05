HP nâng cấp dòng ProBook 400 G8 - mỏng nhẹ, hiệu năng cao

Dòng máy mới của HP có viền màn hình mỏng, tỷ lệ so với thân máy đến 87%, nặng từ 1,28 kg, sử dụng bộ xử lý Intel Core thế hệ thứ 11 mạnh mẽ.

HP ProBook từ lâu được biết đến là dòng laptop doanh nghiệp, nhiều tính năng, bảo mật cao, thiết kế bền bỉ, đa dạng kết nối, cấu hình mạnh với mức giá dễ tiếp cận. HP ProBook 400 series G8 tiếp tục kế thừa những ưu điểm này, đồng thời có một số cải tiến đáng chú ý.

Kích thước gọn nhẹ

HP ProBook 400 series G8 vẫn bao gồm 3 tùy chọn gồm 430 tương ứng với màn hình 13,3 inch; 440 tương ứng với màn hình 14 inch; và 450 tương ứng với màn hình 15,6 inch. Cả ba tùy chọn này đều tinh gọn hơn thế hệ trước. Cụ thể, kích thước chiều rộng của máy gọn hơn từ 2,2-2,4 cm, nhẹ hơn từ 210-260 gam.

Kết quả, ProBook 430 G8 có tỷ lệ màn hình so với thân máy đạt 84%, nặng 1,28 kg, ProBook 440 G8 lần lượt là 87% và 1,38 kg, ProBook 450 G8 là 87% và 1,74 kg.

HP ProBook 400 series G8 có kích thước gọn nhẹ, nặng từ 1,28 kg.

Thiết kế HP ProBook 400 series G8 cũng có nhiều thay đổi như khe tản nhiệt từ cạnh bên được di chuyển ra sau bản lề, phần gáy bản lề cũng được thiết kế lại tương tự dòng EliteBook cao cấp. Riêng phiên bản ProBook 430 G8, phần loa được di chuyển ra hai bên bàn phím.

Gọn nhẹ hơn, dòng ProBook 400 G8 vẫn đảm bảo các tiêu chuẩn về độ bền khi trải qua 120.000 giờ thử nghiệm, đạt tiêu chuẩn độ bền quân đội MIL-STD 810H cũng như trang bị bàn phím chống tràn.

HP ProBook 400 series G8 đáp ứng các tiêu chuẩn về độ bền.

HP cũng trang bị đủ các cổng kết nối quen thuộc như USB 3.1, HDMI, cổng Ethernet RJ45 (chỉ có trên ProBook 440/450), đầu đọc thẻ microSD, cổng âm thanh 3.5 mm và một cổng USB Type-C hỗ trợ DisplayPort lẫn Power Delivery, có thể xuất màn hình và cấp nguồn cho máy qua cổng này.

Để tối ưu cho nhu cầu di động, HP ProBook 400 series G8 còn được trang bị nền tảng Intel Wi-Fi 6 (Gig+) cho tốc độ nhanh hơn gần 3 lần so với Wi-Fi thông thường, cùng với Bluetooth 5 tăng độ ổn định khi kết nối các thiết bị ngoại vi.

Bộ xử lý Intel Core thế hệ thứ 11

Bên cạnh những tinh chỉnh về thiết kế, bộ xử lý Intel Core thế hệ thứ 11 là điểm nhấn đáng chú ý trên HP ProBook 400 series G8. Bộ xử lý Intel Core thế hệ thứ 11 sở hữu loạt cải tiến đáng chú ý.

Trong đó có việc tối ưu kiến trúc cho hiệu suất đơn nhân cao, đồ họa tích hợp Intel Iris Xe Graphics đến 768 nhân - cao nhất trong các GPU tích hợp hiện có, mang đến hiệu suất chỉnh sửa video nhanh gấp 3 lần, năng suất văn phòng cao hơn đến 32%. ProBook 440/450 G8 cũng có thêm tùy chọn card đồ họa NVIDIA MX450, đáp ứng các nhu cầu dựng phim, thiết kế 2D đến 3D ở mức độ vừa phải.

Mang đến cho khách hàng nhiều lựa chọn cấu hình phù hợp với nhu cầu sử dụng của mỗi cá nhân, HP cung cấp nhiều tùy chọn cấu hình từ IntelCore i3 đến Core i7, dung lượng RAM từ 4 GB đến 16 GB. Hãng cũng hỗ trợ nâng cấp tối đa đến 32 GB. Kết hợp với ổ cứng SSD chuẩn PCIe NVMe tốc độ cao, các tác vụ ổn định, mượt mà hơn.

HP ProBook 400 series G8 sở hữu bộ xử lý Intel Core thế hệ thứ 11.

Tăng cường bảo mật

Bên cạnh thiết kế, hiệu năng thì bảo mật cũng là yếu tố quan trọng được các doanh nghiệp quan tâm. Trên ProBook 400 series G8, HP mang đến loạt giải pháp bảo mật gồm: Phím tắt micro và màn trập đóng camera chuyên dụng; cảm biến vân tay một chạm; nhận diện khuôn mặt bằng hệ thống camera hồng ngoại; chip bảo mật TPM 2.0. Máy cũng tích hợp HP Sure Start bảo vệ và phục hồi BIOS khi bị tấn công; HP Sure Run đảm bảo các hàng phòng thủ quan trọng luôn hoạt động; HP Sure Click giúp cô lập trình duyệt, tập tin tiềm ẩn mã độc; tùy chọn màn hình HP Sure View giúp hạn chế xem trộm.

Máy tích hợp nhiều tính năng bảo mật an toàn.

HP ProBook 400 series G8 trên thị trường có nhiều tùy chọn cấu hình, với mức giá dao động 13,89-31,09 triệu đồng.