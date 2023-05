'How to have sex' giành giải ‘Phim hay nhất’ tại Cannes 2023

Tác phẩm đầu tay của đạo diễn Molly Manning Walker thắng giải Phim hay nhất tại hạng mục Un Certain Regard thuộc khuôn khổ LHP Cannes 2023.

"How to have sex" ghi dấu tại LHP Cannes 2023. Ảnh: IMDb.

Theo Deadline, tác phẩm How To Have Sex của đạo diễn Molly Manning Walker giành giải Phim hay nhất tại hạng mục Un Certain Regard. Tuy nhiên, phần trao giải trở thành kỷ niệm khó quên khi vị đạo diễn người Anh tới muộn.

Xuyên suốt 98 phút, How To Have Sex theo chân nhóm thanh niên người Anh đang tận hưởng kỳ nghỉ hè tại thị trấn Malia của Hy Lạp. Khai thác chủ đề tình dục và sự bồng bột của tuổi trẻ, Walker thành công khi mang đến góc nhìn bao quát về thế hệ trẻ nước Anh.

Sau khi công chiếu, tác phẩm thành công khi thuyết phục được giới chuyên môn và phê bình tại Cannes năm nay. Cây viết Alex Ritman từ Hollywood Reporter nhận định bộ phim là "viên ngọc ẩn" tại Cannes 2023. Bên cạnh đó, nhà phê bình Damon Wise của Deadline mô tả How To Have Sex là một màn ra mắt đặc biệt.

Đạo diễn Molly Manning Walker (giữa) và dàn diễn viên How To Have Sex. Ảnh: Reuters.

Ngoài ra, hàng loạt tác phẩm và cá nhân được vinh danh tại lễ trao giải Un Certain Regard diễn ra tối qua. Tác phẩm Hounds của Kamal Lazraq giành giải thưởng do ban giám khảo bình chọn. Bộ phim tài liệu The Mother Of All Lies giúp Asmae El Moudir thắng giải Đạo diễn xuất sắc.

Hạng mục Dàn diễn viên xuất sắc thuộc về bộ phim truyền hình The Buriti Flower của João Salaviza và Renée Nader Messora. Trong khi đó, Omen - tác phẩm đầu tay do rapper người Bỉ Baloji làm đạo diễn đoạt giải Tiếng nói mới. Bộ phim truyền hình Goodbye Julia của đạo diễn Mohamed Kordofani giành giải Tự do.

Tờ Variety dự đoán The Passion of Dodin Bouffant của đạo diễn Trần Anh Hùng là ứng cử viên nặng ký trong cuộc đua giành Cành cọ vàng tại hạng mục Kịch bản xuất sắc.