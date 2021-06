Hong Kong tụt hạng trong top thành phố đắt đỏ

Hong Kong (Trung Quốc) mất vị trí dẫn đầu trong danh sách các thành phố đắt nhất thế giới cho người nước ngoài.

Theo kết quả khảo sát chi phí sinh hoạt năm 2021 của Mercer, Ashgabat - thủ đô Turkmenistan - đã soán ngôi Hong Kong năm ngoái.

Báo cáo dựa trên các tiêu chí như chi phí nhà ở, giao thông, thực phẩm, giải trí... để đưa ra bảng xếp hạng với 209 thành phố. New York (Mỹ) được chọn làm cơ sở để so sánh.

Ashgabat dẫn đầu danh sách thành phố đắt đỏ nhất thế giới cho người nước ngoài năm 2021. Ảnh: Travel Withy Winny.

Năm ngoái, thủ đô của Turkmenistan đứng thứ hai trong danh sách. Theo CNN, trường hợp của Ashgabat là một điểm đặc biệt trong bảng xếp hạng top 10. Các vị trí còn lại năm nay đa phần thuộc về những trung tâm kinh tế như Hong Kong, Tokyo (Nhật Bản - xếp thứ 4), Zurich (Thụy Sỹ - xếp thứ 5) và Singapore (Singapore - xếp thứ 7).

Cuộc khủng hoảng tài chính đang diễn ra của Turkmenistan dẫn đến tình trạng thiếu lương thực và siêu lạm phát. Mercer nhận định đây lý do khiến chi phí sinh hoạt của Ashgabat đã tăng chóng mặt trong vài năm qua.

Đồng Euro tăng gần 11% so với đô la Mỹ. Điều này khiến các thành phố châu Âu được xếp hạng tương đối đắt hơn so với những thành phố ở Mỹ. Ngoài ra, việc đồng Euro tăng cũng làm New York bật khỏi top 10 của Mercer. Trong khi đó, Paris (Pháp) đã leo từ vị trí 50 năm ngoái lên 33 năm nay.