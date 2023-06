Honda Vision, Yamaha Janus đua giảm giá đầu tháng

Nhiều mẫu xe tay ga của Honda đang có giá gần bằng hoặc thấp hơn mức niêm yết. Nhóm xe tay ga Yamaha cũng được chào bán với mức giá thấp hơn đề xuất chính hãng.

Giá xe Honda Vision tại đại lý tiếp tục giảm sâu. Ảnh: Bối Hạ.

Khi thị trường xe máy Việt Nam bước sang tháng 6, giá bán nhiều mẫu xe tay ga hút khách đã có dấu hiệu hạ nhiệt và tiến gần về mức niêm yết chính hãng. Thậm chí, không ít mẫu xe đang được đại lý bán thấp hơn mức đề xuất của hãng.

Honda Vision giảm giá mạnh

Trao đổi với Tri thức trực tuyến, nhân viên một đại lý Honda khu vực TP.HCM cho biết giá xe Honda Vision hiện dao động trong khoảng 31,79-37,69 triệu đồng tùy phiên bản.

Trong đó, phiên bản Tiêu chuẩn của mẫu xe tay ga này hiện được bán với giá 31,79 triệu đồng, chỉ chênh lệch 100.000 đồng so với mức niêm yết vừa được Honda điều chỉnh hồi đầu tháng 4.

Cũng ở thời điểm đó, Honda Vision bản Tiêu chuẩn được các đại lý mời chào với giá 33,39 triệu đồng. Như vậy sau 2 tháng, giá bán bản thấp nhất của mẫu xe tay ga được ưa chuộng hàng đầu Việt Nam đã giảm 1,6 triệu đồng. Tuy nhiên nếu quan tâm Honda Vision phiên bản Tiêu chuẩn ở thời điểm này, khách hàng chỉ có thể chọn mua màu đen.

Ở phiên bản Cao cấp và Đặc biệt, giá bán thực tế của Honda Vision ở mức 33,69 triệu và 36,09 triệu đồng, tương đương khoảng chênh lệch 300.000 đồng và 1,3 triệu đồng so với mức đề xuất chính hãng. Đối với phiên bản Thể thao, giá xe tại đại lý đang ở mức 37,69 triệu đồng, chênh lệch 600.000 đồng so với mức niêm yết của Honda Việt Nam.

Giá xe Honda Vision tại đại lý đang tiến về sát mức đề xuất chính hãng. Ảnh: Bối Hạ.

Honda SH Mode cũng có giá bán thực tế giảm mạnh so với thời điểm đầu tháng 4. Hiện, các phiên bản từ Tiêu chuẩn đến Thể thao của mẫu xe tay ga này có giá bán thực tế dao động 58,79-71,49 triệu đồng. Mức chênh lệch thấp nhất 600.000 đồng thuộc về SH Mode bản Tiêu chuẩn, trong khi bản Thể thao có giá thực tế cao hơn đến 6,5 triệu đồng so với niêm yết chính hãng.

Tuy nhiên nếu so với đợt khảo sát giá do Tri thức trực tuyến thực hiện hồi tháng 4, giá bán thực tế của SH Mode ở thời điểm hiện tại đã thấp hơn từ 5,7 triệu đến 14,8 triệu đồng.

Đáng chú ý, Honda Air Blade trang bị động cơ 160 cc đã có hàng trở lại tại đại lý, tuy nhiên số lượng còn khá hạn chế.

Ở phiên bản Tiêu chuẩn, mẫu xe tay ga này có giá bán 57,19 triệu đồng, chênh lệch 500.000 đồng so với mức niêm yết chính hãng. Trong khi đó, bản Đặc biệt của Air Blade 160 hiện có giá 58,69 triệu đồng tại đại lý, cao hơn 800.000 đồng so với mức giá bán lẻ do Honda Việt Nam đề xuất.

Ở chiều hướng ngược lại, Honda Air Blade 125 lại đang có giá thực tế tại đại lý thấp hơn mức niêm yết từ 1,6 triệu đến 2,2 triệu đồng. Cụ thể, giá bán của mẫu xe tay ga này đang là 41,19 triệu đồng cho phiên bản Tiêu chuẩn và 41,79 triệu đồng ở phiên bản Đặc biệt.

Sau đợt điều chỉnh giá hồi đầu tháng 4, Honda Air Blade 125 đang sở hữu giá bán lẻ đề xuất ở mức 42,79 triệu đồng cho phiên bản Tiêu chuẩn và 43,99 triệu đồng ở phiên bản Đặc biệt.

Nhiều xe tay ga Yamaha bán dưới giá đề xuất

Theo tìm hiểu, giá bán Yamaha Janus tại đại lý đang thấp hơn 800.000 đồng so với mức niêm yết của Yamaha Việt Nam. Hiện, phiên bản Tiêu chuẩn của mẫu xe này có giá 28,3 triệu đồng. Các phiên bản Đặc biệt và Giới hạn của Yamaha Janus đang có giá bán thực tế lần lượt 32 triệu và 32,5 triệu đồng.

Yamaha Freego cũng là một trong các mẫu xe tay ga được bán thấp hơn mức niêm yết. So với khoảng giá niêm yết 30,7-34,7 triệu đồng, đại lý đang mời chào Yamaha Freego với giá bán chỉ 30 triệu đồng cho phiên bản Tiêu chuẩn và 34 triệu đồng đối với phiên bản Đặc biệt.

Tương tự, Yamaha Latte cũng có giá bán thực tế thấp hơn 700.000-800.000 đồng so với mức đề xuất chính hãng. Mẫu xe tay ga này được một số đại lý mời chào với giá bán từ 38 triệu đến 38,6 triệu đồng tùy phiên bản Tiêu chuẩn hoặc Giới hạn.

Đối với Yamaha Grande, tư vấn bán hàng tại các đại lý cho biết giá xe có sự chênh lệch nhẹ so với đề xuất chính hãng. Mức chênh giá dao động từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng tùy phiên bản và màu sắc mà khách hàng lựa chọn.

Nguồn cung xe máy tăng trưởng ổn định

Nhiều khả năng, giá bán nhiều mẫu xe tay ga có dấu hiệu giảm nhiệt trong các tháng gần đây là do ảnh hưởng từ sự tăng trưởng ổn định của nguồn cung.

Theo báo cáo từ Tổng cục Thống kê, lượng xe máy nội địa xuất xưởng trong tháng 5 ước đạt 292.100 xe, tương đương mức tăng trưởng 3,8% so với tháng báo cáo liền trước.

Nguồn cung xe máy nội địa tăng trưởng ổn định Sản lượng xe máy nội địa giai đoạn 5 tháng đầu năm (Số liệu: Tổng cục Thống kê) Nhãn Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 (Ước tính)

chiếc 239800 253800 277200 281300 292100

Lũy kế từ đầu năm, tổng sản lượng xe máy nội địa của Việt Nam ước đạt 1,34 triệu xe, xấp xỉ thành tích sản xuất từng đạt được trong 5 tháng đầu năm 2022.

Dù sở hữu sản lượng tương đương trong 5 tháng đầu năm, hoạt động sản xuất xe máy tại Việt Nam từng bất ngờ chững lại ở các tháng 6 và 7 của năm 2022 khi chỉ đạt sản lượng lần lượt 208.900 xe và 208.200 xe. Đợt sụt giảm này gây ra sự khan hiếm nguồn cung và được cho là một phần nguyên nhân dẫn đến tình trạng chênh lệch giá khá lớn của nhiều mẫu xe tay ga vào thời điểm ấy.

Vào khoảng đầu tháng 7/2022, giá lăn bánh Honda Vision tại một số khu vực từng lập đỉnh khi tiến sát ngưỡng 60 triệu đồng. Tuy nhiên ở thời điểm đó, nhiều khách hàng cho biết dẫu chấp nhận chi nhiều tiền vẫn phải chờ đợi chứ không thể nhận xe ngay.