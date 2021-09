Honda Việt Nam khởi động chương trình 'Vui giao thông' mùa 2

Chương trình “Vui giao thông” mùa 2 dành cho trẻ em lứa tuổi mầm non từ 3 đến 5 tuổi, mang đến những bài học bổ ích về an toàn giao thông qua chuỗi phim hoạt hình thú vị.

Chương trình “Tôi yêu Việt Nam” mùa 2 là chuỗi phim hoạt hình với tên gọi “Vui giao thông”, với sự dẫn dắt của 3 nhân vật ngộ nghĩnh, đáng yêu: Bi (khỉ), Bo (mèo), Ben (tắc kè). Trong phim có thêm sự góp mặt của giáo sư - thủ lĩnh đặc biệt với những nhiệm vụ thú vị tại sở chỉ huy vui giao thông. Mỗi tập phim là một chuyến phiêu lưu với những trải nghiệm khác nhau, được truyền tải đến các bạn nhỏ qua qua lăng kính hồn nhiên, sinh động của nhân vật hoạt hình.

Bi, Bo, Ben như người bạn đồng hành đáng yêu, đem những bài học an toàn giao thông (ATGT) với cách diễn đạt gần gũi đến các bạn nhỏ. Chương trình “Vui giao thông” mùa 2 gồm 26 tập, thời lượng 5 phút/tập được phát sóng 18h50 thứ bảy hàng tuần trên VTV3 từ ngày 18/9, phát lại 16h thứ hai tuần kế tiếp. Song song việc phát sóng trên truyền hình, loạt phim được đăng trên kênh YouTube chương trình “Tôi yêu Việt Nam” và POPS Kids - kênh giáo dục và giải trí nổi tiếng Việt Nam.

Bên cạnh việc phát sóng chuỗi phim hoạt hình, trong năm học 2021-2022, Honda Việt nam phối hợp Vụ Giáo dục Mầm non (Bộ Giáo dục và Đào tạo) triển khai chương trình ATGT “Tôi yêu Việt Nam” trực tiếp cho khoảng 1,5 triệu em nhỏ tại hơn 5.000 trường mầm non ở 23 tỉnh/thành phố. Cụ thể gồm: Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng, Ninh Bình, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang, Hưng Yên, Phú Thọ, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Hà Tĩnh, Nghệ An, Bình Dương, Long An, Bình Thuận, Bến Tre.

Trong năm học này, chương trình sẽ cung cấp một số tài liệu đào tạo với hình thức thể hiện sinh động, vui nhộn như truyện tranh “Vui giao thông”, sách tô màu, bộ trang phục nhập vai giao thông... Qua đó, giúp các bé yêu thích và khám phá kiến thức giao thông cơ bản một cách tự nhiên, hình thành ý thức tham gia giao thông văn minh, an toàn.

“Tôi yêu Việt Nam” khởi đầu là chương trình hướng dẫn về ATGT và kỹ năng lái xe an toàn (LXAT) do Honda Việt Nam phối hợp Ủy ban ATGT Quốc gia, Cục Cảnh sát Giao thông - Bộ Công an, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam triển khai. Chương trình phát sóng trên truyền hình từ năm 2004. Đến nay, chương trình thường xuyên cải tiến, đổi mới về hình thức và nội dung để phù hợp thị hiếu của khán giả cả nước, đem đến những bài học giao thông bổ ích, góp phần xây dựng xã hội văn minh và an toàn.

Từ năm 2020, “Tôi yêu Việt Nam” trở lại với phiên bản mới “Vui giao thông”, tập trung vào lứa tuổi mầm non. Sau năm đầu tiên triển khai thí điểm, chương trình nhận được đánh giá cao của bậc phụ huynh, các thầy cô giáo và xã hội. Tiếp nối thành công này, năm học 2021-2022, chương trình triển khai mở rộng ở tất cả trường mầm non tại 23 tỉnh/thành cả nước.