Honda City lần đầu lên đỉnh, Hyundai Accent vẫn bán tốt

Giữa lúc Hyundai Accent và Toyota Vios giảm doanh số, Honda City đã trở thành sedan bình dân bán chạy nhất Việt Nam trong tháng 4.

Honda City vươn lên dẫn đầu phân khúc. Ảnh: Toàn Thiện.

Theo báo cáo do Hiệp hội các Nhà sản xuất Ôtô Việt Nam (VAMA) công bố, doanh số toàn thị trường ôtô Việt Nam trong tháng 4 đạt 22.409 xe các loại, giảm 25% so với tháng 3 và thấp hơn 47% so với thành tích bán hàng ở cùng kỳ năm ngoái.

Điểm sáng Honda City

Sau 2 kỳ tăng trưởng doanh số liên tiếp, phân khúc sedan hạng B ghi nhận đà sụt giảm đầu tiên trong năm 2023 khi tổng sức tiêu thụ chung giảm 765 xe so với tháng báo cáo trước.

Trong đó, sức tiêu thụ của Hyundai Accent và Toyota Vios lần lượt giảm 305 xe và 355 xe, tương đương doanh số 1.050 xe và 695 xe trong kỳ báo cáo đầu tiên của quý II.

Giữa lúc hai đối thủ trực tiếp bất ngờ tụt doanh số, Honda City trở thành điểm sáng khi tăng trưởng doanh số 323 xe so với tháng trước. Nhờ đó, doanh số của mẫu sedan hạng B này đạt 1.137 xe và trở thành cái tên bán chạy nhất phân khúc.

Honda City vượt qua Hyundai Accent và Toyota Vios Doanh số phân khúc sedan hạng B trong 2 tháng gần nhất (Số liệu: VAMA, TC Group) Nhãn Tháng 3 Tháng 4 Honda City xe 814 1137 Hyundai Accent

1355 1050 Toyota Vios

1050 695 Mazda2

441 385 Mitsubishi Attrage

670 318 Kia Soluto

103 82 Suzuki Ciaz

3 4

Theo tìm hiểu của Zing, Honda City vẫn đang được các đại lý triển khai ưu đãi 100% phí trước bạ trong giai đoạn gần đây. Nhiều khả năng chương trình khuyến mại này là lý do khiến Honda City tăng trưởng doanh số tốt, vượt trên hai đối thủ trực tiếp và có kỳ báo cáo đầu tiên đạt sức tiêu thụ trên 1.000 xe.

Trong khi đó, Hyundai Accent dù giảm sức tiêu thụ nhưng vẫn duy trì thành tích bán hàng trên 1.000 xe mỗi tháng. Tính đến hết tháng 4, mẫu sedan bình dân của thương hiệu Hàn Quốc là mẫu xe duy nhất của thị trường ôtô Việt Nam đạt được thành tích này.

Về phần mình, Toyota Vios chỉ vừa ra mắt phiên bản facelift vào đầu tháng 5. Trước thời điểm này, nhu cầu thị trường dành cho Toyota Vios tỏ ra khá im ắng khi các tư vấn bán hàng tiết lộ phần lớn khách hàng chờ đợi sự ra mắt của Vios 2023.

Toyota Vios 2023 vừa ra mắt tại Việt Nam vẫn là thế hệ cũ. Ảnh: Minh Quân.

Ở phiên bản mới nhất, giá bán được xem là một lợi thế của Toyota Vios khi hai phiên bản E số sàn và số tự động đã giảm giá niêm yết 10-14 triệu đồng so với mẫu cũ. Hiện, Toyota Vios 2023 có giá niêm yết từ 479 triệu đến 592 triệu đồng.

Suzuki Ciaz tiếp đà tăng doanh số

Ở nửa dưới bảng thống kê doanh số trong phân khúc sedan hạng B, chỉ duy nhất Suzuki Ciaz sở hữu mức tăng trưởng dương so với kỳ báo cáo liền kề.

Tuy vậy, sức tiêu thụ của mẫu sedan nhập khẩu Thái Lan chỉ cao hơn một xe so với tháng 3 và đạt 4 xe trong kỳ báo cáo đầu tiên quý II. Lũy kế từ đầu năm, Suzuki Ciaz chỉ đạt doanh số 11 xe, tiếp tục là ôtô bán chậm nhất toàn thị trường Việt Nam.

Suzuki Ciaz tăng doanh số nhưng vẫn bán chậm nhất phân khúc. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Trong khi đó, cả Mazda2, Mitsubishi Attrage lẫn Kia Soluto đều sụt giảm doanh số trong tháng 4. Các mẫu xe này đạt sức tiêu thụ lần lượt 385 xe, 318 xe và 82 xe, qua đó cùng với Suzuki Ciaz hợp thành doanh số chỉ tương đương tỷ trọng 21,5% thành tích bán hàng toàn phân khúc.

Hiện, Mazda2 đang được ưu đãi 59-85 triệu đồng ở biến thể sedan và cao nhất 57 triệu đồng ở biến thể Sport. Mitsubishi Attrage cũng được ưu đãi 50% phí trước bạ cùng khuyến mại tiền mặt 10-12 triệu đồng tại một vài đại lý.

Trong khi đó, Kia Soluto được triển khai ưu đãi tối đa 35 triệu đồng trong tháng 5, còn khách hàng mua Suzuki Ciaz sản xuất trong năm 2022 cũng được tặng bảo hiểm vật chất một năm với giá trị tương đương 10 triệu đồng.