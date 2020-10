Hơn một tỷ iPhone đang hoạt động?

Theo chuyên gia phân tích nổi tiếng Neil Cybart, hiện có hơn một tỷ iPhone đang được sử dụng trên toàn thế giới, con số khiến mọi nhà sản xuất thiết bị điện tử tiêu dùng phải mơ ước.

"Theo ước tính của tôi, Apple đã vượt qua mốc một tỷ người dùng iPhone vào tháng trước. 13 năm sau khi có mặt trên thị trường, iPhone vẫn là dòng smartphone phổ biến nhất, bán chạy nhất", Neil Cybart viết trên blog Above Avalon.

Để so sánh, tính đến tháng 12/2019 dân số Trung Quốc là 1,44 tỷ người, Ấn Độ là 1,38 tỷ, theo CIA World Factbook. Như vậy lượng iPhone đang hoạt động trên toàn cầu chỉ kém số dân của 2 quốc gia đông nhất thế giới.

"Các đối thủ vẫn sao chép iPhone một cách đáng xấu hổ hoặc ít nhất là bị ảnh hưởng sâu sắc bởi iPhone", ông nhận xét thêm.

Nhà phân tích này cho rằng, trong tương lai, Apple cố gắng giữ iPhone ở vị trí trung tâm của đời sống số, trước khi dần chuyển dịch sang các thiết bị đeo thông minh.

Sự gia tăng số lượng iPhone đang hoạt động là một tin tốt cho Apple. Nó khiến cho ngày càng nhiều khách hàng tìm đến mảng Dịch vụ. Sau khi doanh số iPhone đạt đỉnh trong năm tài chính 2015, Apple đã quyết định tập trung vào việc bán dịch vụ cho chủ sở hữu iPhone.

Táo khuyết đặt mục tiêu tăng gấp đôi doanh thu của lĩnh vực này, từ 25 tỷ USD lên 50 tỷ USD vào cuối năm tài chính 2020. Chỉ tính trong 3 quý đầu tiên, Apple đã tạo ra 39,2 tỷ USD doanh thu từ Dịch vụ. Vì vậy họ chỉ cần kiếm thêm 10,8 tỷ USD .

Cybart cho rằng kinh doanh iPhone đã trở thành lĩnh vực bán các bản nâng cấp. Số người dùng nâng cấp lên model mới tiếp tục tăng. Trong năm tài chính 2020, tỷ lệ bán iPhone cho người dùng mới sẽ dưới 20% tổng doanh số, mức thấp nhất từ trước đến nay.

Tuy nhiên, nhà phân tích dự đoán Apple vẫn tạo ra 20 triệu đến 30 triệu người dùng iPhone mới mỗi năm. Những người này trở nên nghiện hệ sinh thái của Apple. Sau iPhone, họ lại tìm đến các thiết bị khác như AirPods, Apple Watch và iPad.

Trong khi iPhone vẫn là công cụ chính để thu hút người dùng mới, các thiết bị đeo thông minh - chẳng hạn như Apple Glass - có thể là tương lai của táo khuyết.

Thiết bị này được mong đợi ra mắt trong giai đoạn 2021-2022. iPhone vẫn đóng vai trò không thể thiếu, nó giúp người dùng kết nối với Apple Glass và cung cấp những tiện ích phức tạp. Đây chính là cách hãng áp dụng với dòng Apple Watch đời đầu.

Theo thời gian, Apple dần loại bỏ vai trò của iPhone đối với đồng hồ thông minh, giúp chúng trở thành sản phẩm có khả năng hoạt động độc lập. Điều này tiếp tục sẽ xảy ra với Apple Glass.

Sau 7 năm làm việc tại Keefe, Bruyette và Woods, Neil Cybart lập ra Above Avalon vào năm 2014. Sử dụng số liệu từ Phố Wall và Thung lũng Silicon, Above Avalon phân tích, dự đoán về tình hình kinh doanh và hoạt động của Apple. Thông tin từ chuyên trang này đã được nhiều hãng thông tấn uy tín trích dẫn, bao gồm Financial Times, Wall Street Journal, New York Times, CNBC, CNN...