Hôn lễ riêng tư của tài tử 'Tiệm mì mỹ nam' Lee Ki Woo

Lee Ki Woo tâm sự anh hạnh phúc khi hôn lễ diễn ra tốt đẹp và được bạn bè, người hâm mộ chúc phúc. Nam diễn viên tổ chức đám cưới riêng tư ngày 24/9.

Ngày 26/9, tờ My Daily đưa tin tài tử Lee Ki Woo chia sẻ hình ảnh hiếm hoi trong hôn lễ. Trong hình ảnh, nam diễn viên dắt theo cún cưng bước lên lễ đường. Lễ cưới của Lee Ki Woo diễn ra ngày 24/9 tại đảo Jeju. Hôn lễ được tổ chức riêng tư, hạn chế khách mời và truyền thông. Chỉ có các thành viên trong gia đình và bạn bè thân thiết tham dự buổi lễ. Trên trang cá nhân, Lee Ki Woo cho biết anh hạnh phúc khi ngày trọng đại diễn ra suôn sẻ.

Hình ảnh hiếm hoi trong hôn lễ của Lee Ki Woo. Ảnh: My Daily, News1.

“Đây là lần đầu tiên tôi tổ chức hôn lễ, vì vậy có thể còn nhiều thiếu sót. May mắn mọi thứ diễn ra tốt đẹp và không có bất cứ vấn đề gì xảy ra. Khi chúng tôi bước đi cùng nhau tới lễ đường, tôi hồi hộp đến mức đổ đầy mồ hôi. Tôi muốn thay mặt hai bên gia đình gửi lời cảm ơn đến những người đã chúc phúc cho chúng tôi. Bây giờ gia đình của chúng tôi đón chào thêm thành viên mới”, diễn viên chia sẻ.

Lee Ki Woo cũng gửi lời cảm ơn vợ. Nam diễn viên nhắn nhủ tới vợ: “Anh chân thành chào đón và cảm ơn em từ tận đáy lòng. Em đã đi chặng đường dài để chăm sóc anh. Anh yêu em, cô gái của anh”. Vợ của Lee Ki Woo không hoạt động trong lĩnh vực giải trí.

Lee Ki Woo sinh năm 1981, nổi tiếng khi tham gia các bộ phim như The Classic, Tale of Cinema, A Love to Kill, Flower Boy Ramyun Shop (Tiệm mì mỹ nam), Rain or Shine và gần đây là My Liberation Notes. Anh từng chiến thắng giải thưởng Hot Star Award tại lễ trao giải Korea Drama Awards.