Hỗn chiến ở Bình Dương, 2 người tử vong

Nhiều thanh niên lao vào hỗn chiến trong đêm ở thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, khiến 2 người chết tại chỗ.

Cảnh hỗn chiến làm 2 người chết ở Bình Dương Người đi đường ở thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, quay lại cảnh một số thanh niên hỗn chiến khiến 2 người tử vong.

Khoảng 22h00 ngày 14/10, nghe tiếng la hét, náo loạn, người dân ngụ trên đường Võ Thị Sáu, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, ra ngoài kiểm tra thì thấy nhiều thanh niên đang hỗn chiến bằng chai bia, ghế.

Những người này quá đông và hung hãn nên không ai dám vào can ngăn. Sau một lúc ẩu đả, 2 thanh niên nằm gục trên vũng máu. Số còn lại nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Đến kiểm tra, người dân phát hiện 2 thanh niên này đã tử vong. Nhận tin báo, công an địa phương đã đến bảo vệ hiện trường.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, có mặt tại hiện trường để chỉ đạo phá án. Một đoạn đường Võ Thị Sau được phong tỏa đẻ phục vụ công tác điều tra. Công an đang trích xuất camera an ninh để truy bắt những người liên quan.