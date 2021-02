Hơn 700 người ở tòa nhà Garden Hill âm tính với SARS-CoV-2

Lãnh đạo CDC Hà Nội cho biết đã có kết quả xét nghiệm của 723 người sống cùng tòa nhà Garden Hill với bệnh nhân 2009. Theo đó, họ đều âm tính với SARS-CoV-2.

Trao đổi với Zing sáng 9/2, ông Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc CDC Hà Nội, cho biết tính đến đêm 8/2, Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm và CDC Hà Nội đã phối hợp, lấy mẫu cho gần 1.000 người đang sinh sống tại tòa nhà của bệnh nhân N.T.K.A. tại số 99 Trần Bình.

Đến nay, đơn vị này đã có kết quả của 723 mẫu, đều âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quận Nam Từ Liêm cho biết vẫn đang tích cực rà soát, liên hệ với cư dân ở tòa nhà này đã về quê ăn Tết để làm xét nghiệm. Ước tính số cư dân rời khỏi đây lên đến 500 người.

N.T.K.A. là F1 của bệnh nhân 1722 (em vợ bệnh nhân 1694). Họ gặp nhau ngày 26/1 tại cổng tòa nhà.

Ngày 7/2, A. được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Chung cư Garden Hill bị phong tỏa khẩn cấp hôm 8/2 do ca mắc Covid-19. Ảnh: KTĐT.

Sáng 8/2, hai trường hợp tiếp xúc gần bệnh nhân này được xác nhận nhiễm SARS-CoV-2 là N.B.B. (nữ, một tuổi, con gái của chị A.) và H.T.N. (nữ, 51 tuổi, người giúp việc, sống tại nhà chị A.).

Theo lãnh đạo quận Nam Từ Liêm, trường hợp N.T.K.A. có dấu hiệu trốn tránh khai báo y tế, việc truy vết, xác định các trường hợp tiếp xúc gần của người này cũng rất khó khăn do bà A. khai báo nhỏ giọt, giấu giếm lịch trình di chuyển.

Tại buổi làm việc đột xuất với UBND quận Nam Từ Liêm ngày 8/2 về các ca bệnh mới được phát hiện, ông Chử Xuân Dũng, Phó chủ tịch UBND Hà Nội giao Công an TP vào cuộc điều tra về dấu hiệu khai báo gian dối.

Trong đó, ông Dũng yêu cầu Công an TP củng cố hồ sơ, cố gắng trong chiều 8/2, xử lý trường hợp bà N.B.N (bệnh nhân 1722) và bà N.T.K.A. (vừa phát hiện dương tính ngày 7/2).

Phó chủ tịch TP cũng nhấn mạnh nếu 2 người này tiếp tục có dấu hiệu quanh co, các đơn vị của TP dừng vận động và Công an TP sẽ xem xét, truy cứu trách nhiệm hình sự. Vì những trường hợp khai báo gian dối thế này làm ảnh hưởng đến an toàn của cả TP và rất nhiều người liên quan.

"Tôi đề nghị chiều nay công bố luôn việc xử phạt 2 trường hợp này. Không thể để như thế này được, mất tiền của, công sức của bao nhiêu người. Chưa kể còn gây tâm lý hoang mang cho nhiều người khác nữa", ông Dũng giao nhiệm vụ.