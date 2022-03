Hơn 40 người ở Hải Phòng hỗn chiến, công an nổ súng trấn áp

Hai nhóm thanh thiếu niên dùng giáo mác, dao kiếm đuổi đánh nhau. Khi công an nổ súng cảnh cáo, những người liên quan mới bỏ chạy.

Sáng 24/3, Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) vừa khởi tố vụ án Gây rối trật tự công cộng để điều tra làm rõ việc hai nhóm với hơn 40 thanh, thiếu niên dùng hung khí đánh nhau.

Theo cảnh sát, hai nhóm này có độ tuổi 15-18, trú tại các quận Hải An, Dương Kinh, Lê Chân, Ngô Quyền, Hồng Bàng và huyện An Dương.

Hai nhóm thanh niên đuổi đánh nhau tại ngã tư An Dương. Ảnh cắt từ clip.

Rạng sáng 6/3, nhóm khoảng 11 người do Phùng Thanh Tú (18 tuổi, trú quận Hải An) cầm đầu và nhóm khoảng 30 người do Phùng Đức Huy (16 tuổi, trú huyện An Dương) cầm đầu xảy ra mâu thuẫn.

Hai bên đi hơn 15 xe máy, cầm theo giáo mác, dao kiếm và chai lọ thủy tinh đuổi đánh nhau.

Khi hai nhóm này đến khu vực ngã tư An Dương, quận Lê Chân, công an phát hiện và nổ súng trấn áp.

Lúc này, những người liên quan mới bỏ chạy. Đến nay, nhà chức trách đã làm việc với 14 thanh, thiếu niên và đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Trước đó, đêm 5/3, khu vực quận Lê Chân cũng xảy ra một vụ hỗn chiến. Hàng chục thanh niên đi 20 xe máy, cầm giáo mác, dao, kiếm, chai thủy tinh đuổi đánh nhau từ trục đường Hồ Sen - Cầu Rào 2 đến Trung tâm thương mại Aeon Mall.

Hôm 15/3, công an đã khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng và tạm giữ hình sự 9 thanh niên.