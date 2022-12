Hơn 4 triệu người dự lễ ăn mừng chức vô địch World Cup của Argentina

Số người có mặt tại Buenos Aires hôm nay gấp 4 lần so với lượng người ăn mừng chiến thắng của Argentina trước Pháp hôm 18/12. Chính quyền địa phương đã phải huy động hàng nghìn nhân viên an ninh từ nhiều lực lượng khác nhau để đảm bảo an toàn.