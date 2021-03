Hơn 36.000 người Việt đã tiêm vaccine Covid-19

16 tỉnh, thành phố đã tiêm vaccine Covid-19 của AstraZeneca trong vòng 14 ngày.

Theo thông tin từ Chương trình Tiêm chủng Mở rộng (TCMR) Quốc gia sáng 23/3, tính đến 16h ngày 22/3, Việt Nam đã tiêm vaccine Covid-19 cho tổng 36.082 cán bộ, nhân viên y tế trên 16 tỉnh, thành phố.

Các địa phương này gồm: Hải Dương, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hòa Bình, Hà Giang, Điện Biên, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Gia Lai, TP.HCM, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Long An.

Riêng ngày 22/3, 2.060 người đã được tiêm chủng vaccine Covid-19 của AstraZeneca.

Nhân viên y tế tại Hà Nội được tiêm chủng vaccine Covid-19 của AstraZeneca. Ảnh: Quỳnh Trang.

Trước đó, công ty này đã công bố kết quả phân tích sơ bộ các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III của vaccine AZD1222 thực hiện tại Mỹ.

Dữ liệu cho thấy hiệu quả bảo vệ của vaccine trong việc phòng ngừa Covid-19 có triệu chứng là 79% và 100% với khả năng phòng ngừa bệnh nặng, nhập viện do nhiễm SARS-CoV-2.

Ngoài ra, hiệu quả bảo vệ của loại vaccine này là 80% ở những đối tượng tham gia từ 65 tuổi trở lên (khoảng 20% tổng số đối tượng tham gia thử nghiệm).

Qua phân tích sơ bộ về tính an toàn và hiệu quả của vaccine dựa trên 32.449 người tham gia tại 88 trung tâm thử nghiệm ở Mỹ, Peru và Chile, Ban giám sát dữ liệu về an toàn (DSMB) xác định không có mối lo ngại nào liên quan tính an toàn của loại vaccine này.

Tại Việt Nam, chúng ta hiện ghi nhận 5 người phản vệ độ 2 và một người phản vệ độ 3 sau tiêm vaccine Covid-19. Ngoài ra, Việt Nam cũng chưa có trường hợp nào xảy ra tình trạng đông máu sau tiêm.

Theo bản tin của Bộ Y tế sáng 23/3, Việt Nam không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới. Từ 27/1 đến nay, chúng ta ghi nhận 908 người lây nhiễm SARS-CoV-2 trong nước.