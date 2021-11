Hơn 30 vị trí gối dầm tuyến metro số 1 phải gia cố

Theo Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM, đến nay Liên danh SCC đã khắc phục 6 vị trí bị rơi, chuyển vị gối ở tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên.

Sau một năm xảy ra sự cố làm rơi và dịch chuyển gối cầu metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên, Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR - chủ đầu tư) vừa có báo cáo tiến độ khắc phục.

Theo MAUR, dựa trên kết quả kiểm tra, rà soát của nhà thầu Liên danh SCC (Sumitomo - Cienco 6), sự cố xảy ra làm rơi gối tại một vị trí trụ (P14-10 đoạn VD14) và chuyển vị gối tại 5 vị trí trụ trên tổng số 900 gối cầu di động (0,67%).

Đến nay, Liên danh SCC đã khắc phục 6 vị trí bị rơi, chuyển vị gối. Ngoài ra, SCC đã lắp đặt, bổ sung hệ thống chống chuyển vị (kết cấu thép cường độ cao) cho hơn 30 vị trí và dự kiến lắp đặt hệ thống này ở nhiều vị trí có khả năng dịch chuyển khác.

Bên cạnh đó, SCC đã lắp camera và quan trắc liên tục sự dịch chuyển của gối và sự thay đổi bề rộng khe hở tại vị trí khe co giãn, đảm bảo có biện pháp can thiệp kịp thời nếu phát hiện thay đổi bất thường.

Với những biện pháp tạm thời này, Liên danh SCC cho biết đã đảm bảo đến nay chưa có thêm vị trí gối cao su dịch chuyển bất thường hay vượt quá giới hạn cho phép.

Vị trí trụ cầu xảy ra sự cố làm rơi gối cầu metro số 1 hồi tháng 10. Ảnh: Duy Hiệu.

Theo kết quả đánh giá sơ bộ và nhận định mới nhất của nhà thầu, SCC cho rằng giá trị chuyển vị phụ thuộc vào khoảng cách của mối nối ray rạm thời với khe co giãn của cầu cạn. Tình trạng kẹp mối nối ray dưới tác động của các thanh ray co giãn vì nhiệt khiến tổng co giãn của dầm U vượt quá giới hạn thiết kế.

Trước nhận định của nhà thầu SCC về việc thanh ray co giãn vì nhiệt tác động dầm U làm rơi gối, nhà thầu Hitachi (phụ trách gói thầu số 3 về ray, cơ điện…) cho rằng ray dịch chuyển độc lập với cấu trúc cầu cạn.

Riêng tư vấn độc lập bên thứ 3 của SCC chưa đưa ra đánh giá cuối cùng vì đang đợi kết quả thí nghiệm khác của SCC.

MAUR cho hay hồi tháng 9, SCC đã có báo cáo phân tích nguyên nhân rơi gối và đề xuất biện pháp khắc phục. Báo cáo này đang được Tư vấn NJPT và MAUR xem xét.

MAUR cho biết hiện tại, báo cáo chỉ dừng ở mức triển khai thực hiện, đánh giá nguyên nhân sự cố metro số 1. Ngày 15/12 tới, sau khi có kết quả cuối cùng từ các thí nghiệm còn lại do Liên danh SCC thực hiện, tư vấn độc lập bên thứ ba của SCC sẽ có đánh giá nguyên nhân sự cố. Từ đó, MAUR và Tư vấn NJPT mới đưa ra kết luận cuối cùng và đề xuất UBND TP.HCM hướng xử lý.