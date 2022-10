Hơn 200 app tín dụng đen do người nước ngoài cầm đầu

Công an TP.HCM phát hiện hơn 200 ứng dụng cho vay trực tuyến do người nước ngoài cầm đầu, hoạt động liên kết, chặt chẽ với các đối tượng trong nước

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM trả lời họp báo chiều 27/10. Ảnh: Thành Nhân.

Thông tin được thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng tham mưu, Công an TP.HCM, thông tin tại họp báo tình hình kinh tế - xã hội định kỳ, chiều 27/10.

Thượng tá Hà cho biết các loại tội phạm công nghệ cao núp bóng các công ty tài chính hoạt động cho vay tín chấp theo kiểu “tín dụng đen”. Các đối tượng yêu cầu người được vay chia sẻ danh bạ khi vay tiền và sử dụng sơ hở này khủng bố cuộc gọi nhiều người dân.

"Các đối tượng khủng bố cả người thân, người quen của người vay tiền khiến họ hoang mang khi không liên quan đến việc vay mượn. Đây là tình trạng gây bức xúc cho nhiều người dân thời gian qua", thượng tá Hà nói.

Một trong những nguyên nhân của hiện tượng trên được Thượng tá Hà lý giải do cơ quan quản lý nhà nước lỏng lẻo trong cấp phát, quản lý thông tin thuê bao, dẫn đến việc kẻ xấu sử dụng sim "rác", tài khoản ngân hàng "rác" che giấu dấu vết hoạt động.

Thượng tá Hà thông tin thêm số vụ tin nhắn lừa đảo hiện nay giảm hơn 6 tháng trước. Song, làn sóng đầu tư thiết bị công nghệ từ nước ngoài, đặc biệt từ Trung Quốc vào Việt Nam không bị hạn chế nhờ chính sách thu vốn đầu tư khiến hoạt động của tội phạm công nghệ cao diễn ra phức tạp.

Thời gian tới, Công an TP.HCM tiếp tục đẩy mạnh xử lý hành vi mua bán, trao đổi thông tin dữ liệu cá nhân, thuê bao không chính chủ, tài khoản ngân hàng ‘rác’, tài khoản giả.

Mới đây, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an TP.HCM đã xác minh, phá đường dây cho vay lãi nặng xuyên quốc gia do đối tượng nước ngoài cầm đầu.