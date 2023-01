Hơn 20 trường đại học công bố đề án tuyển sinh dự kiến năm 2023

Theo đó, ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long thông báo sẽ tuyển sinh 2.790 chỉ tiêu dựa trên 4 phương thức là xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT các năm trước đó; xét kết quả học tập THPT; tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng; xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của các đại học quốc gia trong cả nước, xét tuyển kết hợp thi đánh giá năng lực tư duy do nhà trường tổ chức.

Trong thông tin tuyển sinh năm 2023, ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu công bố sẽ tuyển 3.000 chỉ tiêu cho 62 ngành, chuyên ngành chuẩn quốc gia và 3 ngành cử nhân tài năng.

Các phương thức tuyển sinh của ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu là xét tuyển bằng học bạ THPT và xét kết quả thi tốt nghiệp THPT.

ĐH Phan Thiết sẽ tuyển sinh đại học năm 2023 với 3 phương thức cho 15 ngành đào tạo là xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT; xét kết quả học tập ở bậc THPT; xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức.

ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định tuyển sinh năm 2023 với 800 chỉ tiêu. Nhà trường dành 50% chỉ tiêu cho phương thức xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT; 40% chỉ tiêu cho xét kết quả học tập cả năm lớp 12; và 10% chỉ tiêu xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội.

Năm nay, ĐH Đồng Tháp sẽ tuyển 4.080 chỉ tiêu (đại học 3.951 chỉ tiêu, cao đẳng 129 chỉ tiêu) cho 40 ngành đào tạo trình độ đại học chính quy và một ngành cao đẳng Giáo dục mầm non.

Trường xét tuyển bằng 4 phương thức là xét kết quả thi tốt nghiệp THPT; xét kết quả học tập cấp THPT; xét tuyển thẳng theo quy định của quy chế tuyển sinh; và xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM.

ĐH Thái Bình Dương cũng sử dụng 4 phương thức để tuyển sinh 1.500 chỉ tiêu cho 14 ngành đào tạo trong năm 2023. Các phương thức của trường là xét kết quả học bạ THPT; kết quả thi tốt nghiệp THPT; điểm xét tốt nghiệp THPT và xét kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM.

Mục Giáo dục giới thiệu đến độc giả những cuốn sách dạy trẻ về an toàn trên không gian mạng. Internet tồn tại những hiểm họa khó lường đối với trẻ. Cha mẹ cần hướng dẫn con sử dụng Internet đúng cách để bảo vệ bản thân. Sử dụng Internet đúng cách sẽ giúp trẻ tránh được những vấn đề nguy hiểm như quấy rối, bắt nạt qua mạng, đánh cắp thông tin...

15 Bí kíp giúp tớ an toàn - Cẩm nang sử dụng Internet an toàn và hiệu quả (dành cho trẻ em)sẽ giúp trẻ từ 6-11 tuổi tiếp cập những bí kíp "nhỏ mà có võ" để phát huy những lợi thế của Internet và sử dụng các thiết bị kết nối Internet an toàn. Đồng thời, sách cũng hướng dẫn trẻ đối phó với những tình huống lừa đảo và tiêu cực trên mạng xã hội và Internet.