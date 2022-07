Hơn 20 người cầm hung khí truy sát khách ở quán nhậu

Dừng xe máy dừng trước quán nhậu, nhóm này lao vào tấn công khiến nam thanh niên gục tại chỗ.

Sáng 18/7, thượng tá Nguyễn Minh Sáng, Trưởng công an TP Tân An, tỉnh Long An cho biết cảnh sát hình sự địa phương đang truy xét nhóm thanh thiếu niên cầm hung khí lao vào chém người ở quán nhậu vào rạng sáng 17/7

Nhóm này gồm hơn 20 người cầm hung khí, chạy xe máy từ trung tâm TP Tân An đến đường Trịnh Quang Nghị để tìm người mâu thuẫn trước đó.

Dừng xe trước quán Ốc Phố ở phường 4, nhóm này vào bên trong tìm đối thủ.

Thấy anh N.M.T. (29 tuổi, ngụ xã An Vĩnh Ngãi, TP Tân An) ngồi chung với 4 người bạn, họ xông vào tấn công loạn xạ. Một số thực khách ở bàn bên cạnh phải trèo hàng rào ra ngoài.

Anh T. vừa đứng dậy thì bị đâm một nhát vào ngực. Nạn nhân bị 2 vết chém ở chân, nhiều vết trúng vùng đầu rồi gục xuống tại chỗ.

Gây án xong, nhóm thanh niên này lên xe bỏ đi. Anh T. được đưa vào Bệnh viện Long An cấp cứu, rồi được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.

Theo hình ảnh camera, nhóm gây án gồm nhiều thanh thiếu niên khá trẻ.