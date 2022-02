Hơn 107.000 người mắc Covid-19 trong kỳ nghỉ Tết Nhâm Dần

Tính từ 29/1 đến hết 6/2, Bộ Y tế công bố 107.552 người mắc Covid-19, không bao gồm 16.072 trường hợp đăng ký bổ sung trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh.

Trong kỳ nghỉ Tết Nhâm Dần 2022, số ca mắc trung bình so với một tuần trước đó giảm nhẹ. Tuy nhiên, tại một số địa phương, lượng bệnh nhân mới trong ngày tăng cao như Nghệ An, Hà Nội, Hải Dương... Đặc biệt, đến nay, cả nước không còn tỉnh, thành thuộc vùng cam, đỏ.

Gần 900 bệnh nhân Covid-19 tử vong trong 9 ngày

Từ ngày 29/1 đến hết 6/2, người dân cả nước bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán. Hơn một tuần nghỉ lễ, Bộ Y tế công bố tổng cộng 107.552 bệnh nhân mới.

Trong đó, con số này không tính Sở Y tế Bắc Ninh đăng ký bổ sung 12.084 ca và Sở Y tế Bến Tre đăng ký bổ sung 3.988 bệnh nhân trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin tại hai địa phương này.

Trong dịp nghỉ lễ, 29/1 là ngày có thêm nhiều bệnh nhân mới nhất với 15.100 trường hợp (gồm 10.187 ca cộng đồng, 4.913 ca trong khu cách ly/phong tỏa).

Ngày 3/2 (tức mùng 3 Tết Nhâm Dần) có số ca mắc thấp nhất trong vòng 2,5 tháng. Theo bản tin của Bộ Y tế, vào ngày này, Việt Nam ghi nhận 8.601 ca nhiễm mới tại 57 tỉnh, thành phố. Trong đó, 5.002 ca được phát hiện trong cộng đồng. Đây là số lượng ca mắc thấp nhất trong 80 ngày qua. Ngày thấp nhất được ghi nhận trước đó là 15/11/2021 với 8.603 ca. Trong đó, Hà Nội vẫn cao nhất với 2.738 ca.

Tổng số ca tử vong trong giai đoạn 29/1-6/2 là 892 người. Riêng ngày 6/2 có 63 ca tử vong, thấp nhất trong vài tháng qua. Cộng dồn từ khi dịch Covid-19 bùng phát đến nay, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 37.748 bệnh nhân qua đời.

Trong dịp Tết, cả nước cũng có thêm 162.471 bệnh nhân Covid-19 được xuất viện. Tính đến ngày 6/2, Việt Nam đã có 2.097.464 người mắc Covid-19 khỏi bệnh.

Đến nay, Việt Nam ghi nhận 192 ca mắc Covid-19 do biến chủng Omicron tại TP.HCM (92), Quảng Nam (27), Quảng Ninh (20), Hà Nội (14), Khánh Hòa (11), Đà Nẵng (8 ), Hưng Yên (6), Kiên Giang (4), Thanh Hóa (2), Hải Dương (2), Hải Phòng (1), Long An (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bình Dương (1), Lâm Đồng (1), Ninh Bình (1).

Với tinh thần tiêm chủng vaccine xuyên Tết, sau 9 ngày nghỉ lễ, các địa phương đã tiêm được thêm 715.892 mũi. Đến nay, tổng số đã được tiêm là 182.180.300 liều, trong đó tiêm một mũi là 79.089.385 liều, tiêm mũi 2 là 74.247.028 liều, tiêm mũi 3 (tiêm bổ sung/tiêm nhắc lại và mũi 3 của vaccine Abdala) là 28.843.887 liều.





Nghệ An, Hải Dương có số ca mắc trong ngày 6/2 tăng vọt

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An, trong 24 giờ qua, địa phương này đã ghi nhận tổng cộng 958 ca mắc mới, gồm 183 ca cộng đồng. Đây là số ca mắc nhiều nhất trong 24 giờ trên địa bàn từ khi dịch xuất hiện.

Từ đầu dịch đến nay, Nghệ An đã công bố 16.695 người mắc Covid-19 ở 21 địa phương. Địa bàn ghi nhận số ca mắc cao gồm TP Vinh (2.516), Quỳnh Lưu (1.631), Nghi Lộc (1.166), Thanh Chương (1.034), Diễn Châu (1.065), Yên Thành(1.146), Hoàng Mai (893)…

Số người tiêm đủ mũi cơ bản của tỉnh là 1.997.796 (đạt tỷ lệ 101,9%). Số người tiêm ít nhất 1 mũi là 2.004.839 (đạt tỷ lệ 102,3%). Số người tiêm mũi bổ sung/mũi nhắc lại là 906.771 người (đạt tỷ lệ 46,3%). Với lứa tuổi 12-17, số trẻ tiêm đủ mũi (2 mũi Pfizer) là 266.651 người (đạt tỷ lệ 97,2%). Số trẻ tiêm ít nhất 1 mũi là 276.529 (đạt tỷ lệ 100,8%).

Hải Dương cũng có số ca mắc trong ngày mùng 6 Tết nhiều nhất từ khi dịch Covid-19 xuất hiện tại Việt Nam với 568 bệnh nhân và thêm 2 trường hợp tử vong ở huyện Tứ Kỳ.

Trong ngày, tỉnh cũng phát sinh 7 ổ dịch mới. Huyện Bình Giang xuất hiện ổ dịch ở xã Thái Dương và xã Thúc Kháng, mỗi xã có 7 ca mắc. Huyện Nam Sách xuất hiện ổ dịch ở xã Hiệp Cát 12 ca, xã Nam Trung 9 ca. Thị xã Kinh Môn có 1 ổ dịch tại phường Hiệp An với 8 ca. Ổ dịch tại xã Cẩm Hoàng (Cẩm Giàng) có 6 ca mắc mới. Huyện Thanh Miện xuất hiện ổ dịch tại Công ty TNHH GFT UNIQUE Việt Nam (xã Thanh Giang) với 32 ca gồm 25 công nhân và 7 người nhà.

Hàng chục nghìn người dân miền Tây theo hướng quốc lộ 1 đổ về TP.HCM và các tỉnh, thành phố Đông Nam Bộ để làm việc, học tập khiến nhiều con đường ùn tắc. Ảnh: Phạm Ngôn.

Cả nước không còn tỉnh, thành vùng cam, đỏ

Theo cập nhật cấp độ dịch của Bộ Y tế, đến ngày 6/2, số tỉnh, thành thuộc vùng xanh (cấp độ 1 về dịch Covid-19) trên cả nước đã tăng lên 41 địa phương.

Đó là: An Giang, Bình Dương, Bình Thuận, Bắc Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Cà Mau, Hà Giang, Hà Nam, Hải Dương, TP HCM, Kiên Giang, Kon Tum, Lai Châu, Long An, Lào Cai, Lạng Sơn, Nghệ An, Ninh Thuận, Phú Thọ, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Ninh, Sóc Trăng, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Bình, Thái Nguyên, Tiền Giang, Điện Biên, Yên Bái, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hà Nội, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Định, Bến Tre, Cần Thơ, Khánh Hoà, Ninh Bình và Ninh Thuận.

Đặc biệt, TP.HCM đã trải qua 5 tuần liên tiếp ở cấp độ 1 của dịch. Tất cả quận, huyện và thành phố Thủ Đức đều thuộc vùng xanh và không có địa phương thay đổi cấp độ dịch so với tuần trước.

Tại Hà Nội, toàn bộ 30 quận, huyện đều được đánh giá dịch ở cấp độ 1. Ở cấp độ xã, 513 xã, phường là vùng xanh (88,6%); 57 xã, phường là vùng vàng (9,8%); 9 xã, phường là vùng cam (1,6%) và không có nơi nào thuộc vùng đỏ. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Hà Nội ngày 5/2 (mùng 5 Tết), thành phố đang điều trị cho 51.055 người mắc Covid-19.





22 tỉnh, thành còn lại là vùng vàng gồm Bình Phước, Bạc Liêu, Bắc Ninh, Gia Lai, Hoà Bình, Hà Tĩnh, Hưng Yên, TP Hải Phòng, Hậu Giang, Lâm Đồng, Nam Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Thanh Hoá, Thừa Thiên - Huế, Tây Ninh, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Đắk Lắk và Đắk Nông.

Hiện tại, cả nước không còn tỉnh, thành nào thuộc vùng cam, đỏ.

Đánh giá ở cấp độ xã trên cả nước có 7.784 xã, phường là vùng xanh, chiếm 73,4%; 2.234 xã, phường thuộc vùng vàng, chiếm 22%; 460 xã, phường là vùng cam, chiếm 4,3%. Đến nay, cả nước chỉ còn 26 xã, phường thuộc vùng đỏ, chiếm 0,2%.