Hơn 10.000 người khỏi Covid-19 trong ngày 31/8

Đây là một trong những ngày ghi nhận số lượng bệnh nhân đủ điều kiện khỏi Covid-19 cao nhất từ trước đến nay.

Tối 31/8, theo bản tin của Bộ Y tế, Việt Nam có 10.044 bệnh nhân khỏi Covid-19, nâng tổng số ca được điều trị khỏi của cả nước là 238.860.

Theo quy định của Bộ Y tế, trước khi xuất viện, bệnh nhân cần có xét nghiệm rRT-PCR âm tính hoặc kết quả xét nghiệm với chỉ số CT ≥ 30. Họ được đề nghị tiếp tục cách ly tại nhà dưới sự theo dõi và hỗ trợ của y tế địa phương.

Số người khỏi Covid-19 trong ngày tại Việt Nam Từ ngày 1/8 theo công bố của Bộ Y tế Nhãn 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 30/8 31/8 Số F0 khỏi trong ngày

4423 3808 3866 3501 3708 4292 4305 4860 4423 4428 4806 3991 3593 4247 5519 4473 4331 3751 4423 12756 7272 7272 6945 7663 7646 18567 10126 12375 8813 9014 10044

TP.HCM hiện là địa phương có số ca bệnh Covid-19 đang điều trị nhiều nhất cả nước. Để tăng số lượng F0 xuất viện và giảm tải áp lực cho cơ sở y tế, TP.HCM đã có công văn yêu cầu cơ sở y tế và địa phương phối hợp chuyển bệnh 2 chiều. Trong đó, F0 không triệu chứng, ổn định sức khỏe được tăng cường chuyển về tuyến dưới, giảm áp lực cho tầng trên.

Một bệnh nhân Covid-19 từng nguy kịch đã xuất viện tại Bệnh viện Hồi sức Covid-19. Ảnh: Duy Hiệu.

Phác đồ điều trị của Bộ Y tế đối với bệnh nhân mắc Covid-19 nặng đã được áp dụng tại hầu hết cơ sở y tế. Trong đó, bệnh nhân được hỗ trợ thở oxy qua mask túi nếu có suy hô hấp. Các loại thuốc điều trị kháng sinh, kháng viêm corticoid, kháng đông được chỉ định sử dụng sớm hơn.

Theo bản tin lúc 19h của Bộ Y tế, tổng số ca mắc mới trong ngày là 12.607, ghi nhận tại 42 tỉnh, thành phố, trong đó có 16 ca nhập cảnh, 7.231 trường hợp phát hiện trong cộng đồng. Các địa phương có số ca mắc mới cao là TP.HCM (5.444), Bình Dương (4.530), Đồng Nai (634), Long An (587), Tiền Giang (214).

Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.295 ca, trong đó có 4.006 người thở oxy mask, 23 người phải can thiệp ECMO, tập trung chủ yếu ở TP.HCM. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến ngày 30/8 là 11.064 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc.