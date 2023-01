Hollywood đang đổ dồn sự chú ý về 'thần tiễn' Jeremy Renner

Ngoài công việc là một diễn viên, Jeremy Renner còn dành tình yêu cho âm nhạc. Tài tử từng đảm nhiệm các vai trò như ca sĩ và nhạc sĩ, anh từng có quãng thời gian biểu diễn cùng ban nhạc Sons of Ben. Một số phân cảnh trong Love Comes to the Executer (2006), North Country (2005) và The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford (2007) cho thấy tài năng ca hát của Renner. Ảnh: Page Six.