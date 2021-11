Hồi ức của Leonard Mlodinow về Stephen Hawking

Gần hai thập kỷ làm bạn và cộng sự của Stephen Hawking, tác giả Leonard Mlodinow có nhiều kỷ niệm đẹp về thiên tài này. Ông viết sách với mong muốn thuật lại hồi ức ấy.

“Đôi khi mọi người hỏi tôi là làm thế nào trong suốt nhiều thập kỷ, Stephen đã chiến thắng trong trận chiến với sự vô vọng, một sự vô vọng tự nhiên khi cái chết lúc nào cũng cận kề. Tôi trả lời rằng niềm tin là vũ khí vĩ đại nhất của ông. Có thể ông không có niềm tin vào một vị thần nào đó, nhưng ông tin vào chính mình… Ông tin tưởng rằng những người yêu thương ông là vì chính con người mình chứ không phải vì tiền hay danh tiếng”, tác giả Leonard Mlodinow hồi tưởng về người bạn Stephen Hawking.

Nhà vật lý lý thuyết, vũ trụ học tài năng Stephen Hawking đã ngồi xe lăn “du hành ngang qua vũ trụ bằng trí tưởng tượng và các định luật vật lý”. Ông được đánh giá là một trong những nhà vật lý vĩ đại nhất trong thời đại của chúng ta.

Sức ảnh hưởng đến hàng triệu người trên khắp thế giới của ông đến từ trí tuệ vượt trội và cuộc đời kỳ lạ, cùng nghị lực phi thường khi phải chống chọi căn bệnh quái ác.

Tên tuổi của thiên tài Stephen Hawking không còn xa lạ với độc giả Việt Nam nói chung và những người yêu khám phá vật lý, khoa học vũ trụ nói riêng. Từ lòng ngưỡng mộ, ta luôn mong hiểu biết hơn về con người vĩ đại này. Cuốn Stephen Hawking - Một hồi ức về tình bạn và vật lý học của Leonard Mlodinow đáp ứng khát khao tìm hiểu ấy.

Mới đây, sách có mặt tại Việt Nam. Phiên bản tiếng Việt do dịch giả Phạm Văn Thiều chuyển ngữ. Ấn phẩm nằm trong tủ sách Khoa học & Khám phá, do Nhà xuất bản Trẻ ấn hành.

Cuốn Stephen Hawking - Một hồi ức về tình bạn và vật lý học. Ảnh: Trung Nghĩa.

Góc nhìn hài hước và cảm động

Tình bạn giữa thiên tài Stephen Hawking và tác giả Leonard Mlodinow kéo dài gần hai thập kỷ. Trong sách, tác giả thuật lại từ mốc thời gian ông là cộng sự viết sách cùng Stephen (từ thuở ban đầu lóng ngóng trong văn phòng của Stephen cho đến khi ra đời Bản thiết kế vĩ đại và Lược sử thời gian). Qua đó, ông phác họa nên chân dung một nhà khoa học nổi tiếng nhưng rất đỗi bình dị và đặc biệt.

Theo lời kể của tác giả, suốt cuộc đời, Stephen không chỉ tìm kiếm các bí mật của vũ trụ, mà còn mong muốn tìm được người có thể cùng ông chia sẻ. Vì từ thuở nhỏ, ông luôn bị những đứa trẻ khác bắt nạt. Lớn lên, ông lại không may mắn trở thành “tù nhân của cơ thể rối loạn chức năng”.

Tuy vậy, nhà vật lý lý thuyết tài ba này đã chống trả sự bắt nạt bằng “óc hài hước” và chống lại căn bệnh bại liệt của mình bằng “sức mạnh nội tại”. Đối với Stephen, “những người vui vẻ thì chơi bi-a, còn nhà vật lý thì viết các phương trình cho nó”.

Cũng bởi suy nghĩ đó, suốt thời phổ thông, ông không đủ kiên nhẫn dành cho vật lý. Ông thích hóa học hơn, “vì ít ra trong hóa học thi thoảng còn có cái gì đó nổ tung”.

Bằng sự thấu hiểu, hài hước và những mẩu chuyện chưa từng được kể (về cách chống chọi bệnh tật, sự tàn tật ảnh hưởng tới suy nghĩ của ông ra sao, điều gì mang lại cảm hứng cho Stephen, những ý tưởng của ông đã nảy sinh như thế nào…), góc nhìn thân mật và độc đáo của tác giả Leonard Mlodinow cho chúng ta thấy được cảm hứng về cuộc sống và công việc của một trong những trí tuệ vĩ đại nhất thời đại.

Tình bạn của Stephen Hawking và Leonard Mlodinow kéo dài gần hai thập kỷ. Ảnh: The times.

Cuộc đời ý nghĩa của Stephen Hawking

Hơn 300 trang sách thuật lại nhiều khoảnh khắc chân thực, gần gũi và đầy cảm hứng về cuộc đời của “người ngồi xe lăn và du hành ngang qua vũ trụ bằng trí tưởng tượng và các định luật vật lý”. Qua đó, độc giả sẽ cảm nhận được lòng ngưỡng mộ của tác giả với thiên tài Stephen Hawking và niềm vui xen lẫn tự hào khi được làm bạn cùng ông.

Dưới góc nhìn của một người bạn, Stephen đã sống cuộc đời ý nghĩa với đông đảo bạn bè, con cái, tình yêu và vật lý.

“Ông đã tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời mình, thậm chí trong đau đớn, để có cảm hứng giúp đỡ những người khác có nhu cầu tương tự. Và rồi cuối cùng, ông nói lời vĩnh biệt và khi cơn bệnh của ông lại ập tới, ông hạ vũ khí và thanh thản yên nghỉ”, Leonard Mlodinow viết.

Viết cuốn sách này, tác giả hy vọng sẽ làm sáng tỏ những điều đã khiến người bạn Stephen Hawking của mình trở thành đặc biệt, cả trên tư cách một nhà vật lý cũng như một con người.

Michio Kaku, tác giả của The future of humanity (cuốn sách best-seller của New York Times) nhận xét về Stephen Hawking - Một hồi ức về tình bạn và vật lý học: “Leonard Mlodinow đã làm được điều không thể. Ông khéo léo dệt nên bức chân dung đầy đủ, sâu sắc, gần gũi và hấp dẫn về Stephen Hawking, một trong những bộ óc vĩ đại nhất của thời đại chúng ta, đồng thời vẫn đảm bảo độ chính xác tuyệt đối của Vật lý học”.