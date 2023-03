Hội sách Bologna quy tụ 1.456 đơn vị xuất bản đến từ 90 quốc gia

TS Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ thông tin khi tham gia Hội sách thiếu nhi Bologna Children’s Book Fair 2023.

2023 là năm đặc biệt vì diễn ra Hội sách dành riêng cho thiếu nhi lớn nhất thế giới Bologna lần thứ 60. Bologna Children’s Book Fair được tổ chức lần đầu năm 1964 và cứ thế ngày càng thu hút nhiều nhà xuất bản, các đơn vị làm nội dung cho trẻ em tham dự.

Cứ mỗi lần có mặt tại nơi đây, chúng tôi luôn ngỡ ngàng, bất ngờ với những sản phẩm cho trẻ em. Cứ mỗi lần đến đây, chúng tôi luôn hạnh phúc và như trẻ lại nhiều nhiều tuổi vì được hoà mình trong thế giới bao la các sản phẩm cho con trẻ, đồng thời mang về cho mình một hành trang rất lớn về Việt Nam.

Bologna Children’s Book Fair (BCBF) năm nay diễn ra từ ngày 6 đến 9/3. Nơi đây đang quy tụ rất nhiều ý tưởng và sản phẩm từ khắp thế giới, tất cả ai đang có mặt thực sự cùng kiến tạo ra những gì sáng tạo nhất và mới lạ nhất cho thiếu nhi. Có mặt ở đây là rất nhiều nhà xuất bản, các chuyên gia minh hoạ, các nhà phê bình, tác giả, chuyên gia, giới truyền thông.

Hình ảnh tại hội sách. Ảnh: NMH.

Hội sách thiếu nhi Bologna năm nay quy tụ 1.456 đơn vị xuất bản đến từ 90 quốc gia trên toàn thế giới. Con số này vượt xa con số 1.422 đơn vị xuất bản tham gia hội sách năm 2019, trước khi diễn ra Covid 19. Nhìn số lượng khách mời, các chuyên gia đông đúc tại đây, ai cũng phấn khởi và tin tưởng về sự phát triển sách dành cho thiếu nhi và các bạn trẻ.

Thị trường sách của Italy là một ví dụ sinh động về sách thiếu nhi khi doanh thu sách của mảng này chiếm 17% tổng doanh thu sách của cả quốc gia. Năm 2022 vừa qua, 8.850 tựa sách thiếu nhi đã được xuất bản tại Italy. Cùng đó là 2.101 tựa sách điện tử. Doanh thu sách thiếu nhi tại quốc gia này đạt 268,4 triệu euro, tăng 12,8% so với năm 2019. Sách thiếu nhi cũng đứng số 3 ở quốc gia này trong việc bán bản quyền khi 2.812 tựa sách đã được bán.

Mỗi khi có mặt tại Hội sách thiếu nhi Bologna, cá nhân tôi luôn rất ấn tượng với triển lãm minh họa sách - Illustrators Exhibition. Năm nay khách mời và những ai có mặt được chứng kiến Italian Excellence - Illustrations for Italo Calvino với 120 bản trưng bày minh hoạ sách khác lạ và ấn tượng.

Và một sự kiện luôn được mong đợi, chờ đón và có mặt đó là lễ công bố và trao giải “Nhà xuất bản sách thiếu nhi xuất sắc - Bologna Prize for the Best Children’s Publishers of the Year”. Cùng đó là các hội thảo hấp dẫn của 2023 gồm “Cuộc cách mạng công nghệ từ Metaverse đến AI và ảnh hưởng đến ngành xuất bản”, “Trí tuệ nhân tạo AI và những phát triển mới nhất trong xuất bản”, “ChatGPT và xuất bản sách”…

Cũng trong thời gian này, tại Trung tâm triển lãm Bologna diễn ra một sự kiện khác cũng rất thú vị và hấp dẫn - Bologna Book Plus. Đây là nơi diễn ra các khóa đào tạo, hội thảo, các dự án quốc tế. Năm thứ 2 triển khai Bologna Book Plus này có sự hợp tác chặt chẽ của Hội Xuất bản Italy nên rất sống động và cuốn hút.

Một vài hình ảnh khác từ hội sách Bologna. Ảnh: NMH.

Thời gian trôi rất nhanh. Những người đam mê xuất bản như chúng tôi luôn trông ngóng các hội sách lớn nhất thế giới như Frankfurt, London, Bologna để hòa mình vào ngày hội cho dân xuất bản, để giao lưu, gặp gỡ, học hỏi. Đây thực sự là ngày hội lớn.

Những năm tháng đại dịch Covid-19 khắc nghiệt đã trôi qua và giờ đây là lúc dân xuất bản lại có cơ hội quy tụ với nhau, gặp nhau, tay bắt mặt mừng, tăng thêm nguồn sinh khí và năng lượng để bước tiếp trong sự nghiệp mang tri thức đến với độc giả, nhất là độc giả trẻ.