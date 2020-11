Hồi ký về các cựu tổng thống Mỹ bán chạy như thế nào?

Ngay ngày đầu phát hành tại Mỹ và Canada, tác phẩm “A Promised Land” đã bán được hơn 887.000 bản và giới xuất bản dự đoán tác phẩm sẽ lập kỷ lục mới.

Hồi ký của các nguyên thủ quốc gia là chủ đề nóng trên văn đàn thế giới. Mới đây, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama ra mắt công chúng cuốn tự truyện thứ 3 - A Promised Land. Ngay lập tức nó trở thành cuốn sách bán chạy với doanh số khủng.

Đây không phải lần đầu tiên hồi ký của các cựu Tổng thống Mỹ hoặc kể chuyện về những nguyên thủ quốc gia nước này trở thành chủ đề được độc giả quan tâm.

Sách mới của ông Obama bán hơn 887.000 bản trong ngày đầu phát hành

Một ngày sau khi cuốn hồi ký A Promised Land ra mắt công chúng, nhà xuất bản Penguin Random House - đơn vị phát hành của sách - cho hay tác phẩm này đã bán được 887.000 bản. Theo USA Today, con số này đã bao gồm những đơn đặt hàng trước đó, trên tất cả định dạng sách ở Mỹ và Canada.

Bìa cuốn sách A Promised Land của ông Obama. Ảnh: Amazon.

Trước đó, cuốn My Life của cựu Tổng thống Bill Clinton bán được khoảng 400.000 bản trong ngày đầu tiên phát hành. Hồi ký Decision Points của George W. Bush bán được khoảng 220.000 bản. Doanh số của hai tác phẩm này đến thời điểm hiện tại lần lượt là 3,5 và 4 triệu bản.

Trong lần phát hành đầu tiên, nhà xuất bản Penguin Random House in 3 triệu bản sách tại thị trường Mỹ. Để dự phòng số đơn hàng tăng cao hơn, họ tính phương án đặt in thêm một triệu bản tại Đức và sắp xếp vận chuyển trên ba con tàu, 112 container đưa về Mỹ.

A Promised Land ghi lại con đường của Obama khi ở Nhà Trắng đến năm 2011 và vụ giết Osama bin Laden. Trong đó, cựu Tổng thống lột tả chi tiết những quyết định chính trị mang tính lịch sử và góc khuất trong cuộc sống, hôn nhân của ông.

Cuốn sách lên kệ 2 tuần sau khi cựu Phó tổng thống của ông Obama - Joe Biden, nhận kết quả bầu cử tích cực tại Mỹ.

Khi chưa phát hành, A Promised Land đã được dự đoán trở thành sách bán chạy nhất trong lịch sử. David Drake, đại diện nhà xuất bản Penguin Random House, cho biết: “Chúng tôi rất vui với doanh số bán hàng ngày đầu tiên. Nó phản ánh sự phấn khích của đông đảo độc giả dành cho cuốn sách. Đây là tác phẩm viết rất hay, đặc biệt lại do cựu Tổng thống Obama thực hiện”.

Ông Obama cũng là tác giả của các cuốn hồi ký The Audacity of Hope: Thoughts on Reclaiming the American Dream (2006) và Dreams from My Father: A Story of Race and Inheritance (1995). Ông từng xuất bản cuốn sách khác dành cho thiếu nhi năm 2010 là Of Thee I Sing: A Letter to My Daughters.

Tổng thống thứ 44 của Mỹ không phải nhà văn duy nhất trong gia đình Obama có sách bán chạy. Cuốn hồi ký năm 2018 của cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama - Becoming (tựa Việt: Chất Michelle) đã bán được 725.000 bản trong ngày đầu tiên và hơn 1,4 triệu bản trong tuần đầu phát hành.

Tác phẩm trở thành một trong những sách phi hư cấu bán chạy nhất trong lịch sử. Đến nay, cuốn sách này đã bán được hơn 10 triệu bản trên toàn thế giới. Hiện "Becoming" vẫn được nhà xuất bản Crown tiếp tục in. Hãng được cho là đã trả cho vợ chồng Obama 60 triệu USD để mua bản quyền và phát hành các cuốn sách.

Cuốn Becoming là lời tâm sự của cựu đệ nhất phu nhân và cuộc đời của một phụ nữ da màu với những khát vọng lập thân và vươn lên. Trong cuốn sách này, bà Michelle cũng chia sẻ về khoảng thời gian sống, làm việc tại Nhà Trắng và mối quan hệ cùng chồng.

Theo Washington Post, hồi ký Becoming đang trở thành sách bán chạy nhất ở Anh, Đức, Pháp, Italy, Hà Lan, Tây Ban Nha, Đan Mạch, Phần Lan... Sách được dịch ra 31 ngôn ngữ khác nhau.

Những cuốn hồi ký về ông Trump đắt khách

Tháng 7, cuốn hồi ký Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man (tạm dịch: Quá nhiều và không bao giờ đủ: Gia đình tôi tạo ra người đàn ông nguy hiểm nhất thế giới bằng cách nào) của Mary Trump xuất bản và gây nên cơn sốt trên thế giới.

Theo CNBC, cuốn sách của cháu gái ông Trump đã được nhà xuất bản Simon & Schuter in đến lần thứ 17 và dịch ra 5 ngôn ngữ. Trong ngày đầu phát hành, tác phẩm trở thành hiện tượng trong giới xuất bản với 950.000 cuốn được bán ra.

Trong sách, bà Mary, 55 tuổi, nói về việc cung cấp tin tức cho cuộc điều tra các tài liệu thuế bí mật của chú ruột mà The New York Times thực hiện. Cuốn sách không chỉ nói về Tổng thống Donald Trump, mà còn đề cập các thành viên khác trong gia đình ông như: Fred Trump Sr. (cha của ông Donald Trump) và Fred Jr (anh trai của ông Donald Trump, cha của tác giả Mary).

Nhà xuất bản cho biết cuốn sách lập kỷ lục là tác phẩm bán chạy nhất ở Canada, Ireland, Anh, Mỹ và doanh thu cao thứ 2 tại Australia.

Cuốn hồi ký của bà Mary Trump gây sốt vì những tiết lộ về tổng thống Mỹ thứ 45. Ảnh: CNBC.

Cùng thời điểm, tác phẩm The room where it happened: A White House memoir (Căn phòng nơi chuyện đó xảy ra: Một hồi ký ở Nhà Trắng) của cựu cố vấn an ninh Mỹ John Bolton cũng có doanh số đáng kinh ngạc. Trong tuần đầu tiên phát hành, sách bán được 780.000 bản ở mọi định dạng.

Ngay khi cuốn hồi ký trên có dự định xuất bản, nó đã trở thành "bom tấn" tại nước Mỹ. Ông John Bolton đã bị cựu Tổng thống Donald Trump sa thải trước đó vì những bất đồng liên quan tới một số chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia.

Theo The New York Times, cuốn hồi ký tường thuật 17 tháng biến động của ông Bolton bên cạnh cựu Tổng thống Trump cùng vô số thách thức, khủng hoảng đối ngoại. Những tiết lộ động trời và trái chiều của cuốn sách được cho là điểm hấp dẫn khiến nó trở thành tác phẩm bán chạy.

Một tác phẩm khác đề cập ông Trump là What Happened của bà Hillary Clinton cũng được cho là thành công khi bán được hơn 300.000 bản trong tuần đầu phát hành. Cuốn sách kể về thất bại của bà Hillary trước ông Trump vào năm 2016.