Hội đồng Anh lý giải việc hoãn thi IELTS trên máy vào ngày 10/1

Hội đồng Anh cho biết việc hoãn thi IELTS trên máy chỉ kéo dài từ ngày 10-12/1, kể từ ngày 13/1 thí sinh có thể dự thi bình thường.

Thí sinh đăng ký thi IELTS trên máy ở Hội đồng Anh có thể thi bình thường từ ngày 13/1. Ảnh: Eureka Education.

Ngày 11/1, Hội đồng Anh cho biết các buổi thi IELTS trên máy tính từ ngày 10-12/1 bị hoãn để bảo trì hệ thống định kỳ, không phải do lỗi kỹ thuật như một số báo gần đây đưa tin.

Hiện tại, Hội đồng Anh cùng các đơn vị đồng sở hữu bài thi IELTS trên toàn cầu sử dụng hệ thống Connect Plus để thí sinh làm bài thi trên máy. Đây là hệ thống toàn cầu, có tính bảo mật cao, cùng tính năng lưu trữ các câu trả lời của thí sinh ngay cả khi có các sự cố trong ngày thi. Do vậy việc bảo trì thường xuyên là quan trọng để đảm bảo hệ thống hoạt động tốt, mang đến trải nghiệm thi trên máy an toàn và thuận lợi cho thí sinh.

Sau 3 ngày bảo trì hệ thống, kể từ ngày 13/1 trở đi, thí sinh có thể dự thi IELTS trên máy bình thường. Tất cả ngày thi IELTS trên giấy của Hội đồng Anh cũng hoàn toàn không bị ảnh hưởng và sẽ tiếp tục được tổ chức như kế hoạch.

Với những thí sinh đăng ký thi IELTS trên máy trùng ngày bảo trì hệ thống, Hội đồng Anh đã liên hệ trực tiếp với các thí sinh để thông báo về sự thay đổi này. Tất cả thí sinh đã được đổi lịch thi miễn phí sang các ngày thi khác trong tháng 1. Lịch thi trên máy tính của Hội đồng Anh được mở vào tất cả ngày trong tuần và kết quả thi sẽ có sau ngày thi từ 3 đến 5 ngày.