Hồi chuông cảnh tỉnh từ ngày nóng nhất trong lịch sử ở Anh

Nhiệt độ tăng lên mức cao lịch sử 40,3 độ C ở Anh hôm 19/7 được xem là "hồi chuông cảnh tỉnh" đối với tình trạng khẩn cấp về khí hậu đang diễn ra trên toàn cầu.

Mức nhiệt 40,3 độ C ghi nhận ở Lincolnshire đánh dấu mức kỷ lục về nhiệt độ ở Anh. Mức nhiệt này cao hơn 1,6 độ C so với mức cao nhất năm 2019. Các nhà khoa học xem đây là “một cột mốc nghiệt ngã”, theo Guardian.

Vào đêm 18/7, mức nhiệt 25,9 độ C ghi nhận ở West Yorkshire cũng vượt qua mức nhiệt tối thiểu cao nhất 23,9 độ C, được ghi nhận tại Brighton vào năm 1990.

Các đội cứu hỏa ở London, Leicestershire, Norfolk và South Yorkshire cũng công bố đã xảy ra những sự cố lớn do nắng nóng. Theo đó, nhiều vụ hỏa hoạn đã xảy ra ở các tòa nhà và nuốt chửng những cánh đồng khô cằn ở Wennington, phía đông London. Tình hình tương tự cũng xảy ra tại nhiều đồng cỏ ở London, Groby, Leicestershire.

Các hộ gia đình ở đông nam nước Anh được yêu cầu tiết kiệm nước bằng cách không dùng máy giặt. Bên cạnh đó, nông dân nước này cảnh báo hạn hán đang ảnh hưởng đến nguồn cung cấp thức ăn chăn nuôi.

Các chuyên gia tính toán gần 1.000 người có khả năng thiệt mạng do đợt nắng nóng kéo dài từ ngày 17/7 đến ngày 20/7.

Các nhà nghiên cứu tại trường Vệ sinh & Y học Nhiệt đới London cho biết con số trên cao hơn mức trung bình của tỷ lệ tử vong do nắng nóng quá mức trong suốt mùa hè được ghi nhận từ năm 2000 đến năm 2019.

Ông Stephen Belcher, Giám đốc khoa học của Met Office (Cơ quan dịch vụ thời tiết quốc gia của Anh), cảnh báo: “Nếu chúng ta tiếp tục trong kịch bản phát thải cao, chúng ta có thể thấy nhiệt độ như thế này sau mỗi ba năm. Cách duy nhất để chúng ta có thể ổn định khí hậu là sớm đạt được mức phát thải ròng bằng 0”.

Hannah Cloke, giáo sư thủy văn tại Đại học Reading, cho biết cảnh báo đỏ về nắng nóng khắc nghiệt trong tuần này là "lời cảnh tỉnh về tình trạng khẩn cấp khí hậu".

“Nếu thời tiết khắc nghiệt kỷ lục và giá năng lượng tăng cao không thuyết phục được các nhà lãnh đạo của chúng ta đẩy mạnh các chính sách nghiêm túc, thì tôi không biết điều gì sẽ xảy ra nữa”, bà cho biết.

Trên Twitter, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã gửi lời cảm ơn đến "tất cả các nhân viên cứu hỏa và dịch vụ tuyến đầu, những người đang làm việc cực kỳ chăm chỉ để giữ cho chúng tôi an toàn trong ngày thiêu đốt này".

Sau những ngày nắng nóng kỷ lục, Met Office dự báo những trận mưa như trút nước sẽ xuất hiện trên một số khu vực ở miền nam, đông nam và miền đông nước Anh vào ngày 20/7, kèm theo khả năng xảy ra lũ lụt và sấm sét.