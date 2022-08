Hội bạn thân quyền lực của V (BTS)

Là một trong những hội bạn thân quyền lực nhất Kbiz, không chỉ thành công trong sự nghiệp, mỗi thành viên của Wooga đều có chỗ đứng vững chắc với khán giả Hàn.

Theo Naver, Wooga là một trong những hội bạn thân quyền lực nhất showbiz Hàn khi quy tụ những cái tên như Park Seo Joon, V (BTS), Choi Woo Sik, Park Hyung Sik và Peakboy. Không chỉ thành công trong sự nghiệp, họ còn sở hữu khối tài sản đáng nể khi còn trẻ.

V từng tiết lộ Wooga là cách viết tắt của "Woori-ga Ga-jok Inka" mang ý nghĩa "Chúng ta là một gia đình". Trên thực tế, hội Wooga khiến nhiều người ngưỡng mộ khi họ luôn ủng hộ và giúp đỡ nhau trong cuộc sống cũng như công việc, dù mỗi người đều bận rộn với lịch trình riêng.

Hội bạn Wooga gồm 5 cái tên nổi tiếng của showbiz Hàn. Ảnh: Naver.

Mới đây, theo lời đề xuất của V, hội Wooga đã cùng nhau ghi hình một chuyến dã ngoại thực tế mang tên In The Soop: Friendcation trong 4 ngày 3 đêm tại Goseong - một huyện thuộc tỉnh Gangwon (Hàn Quốc). Chương trình hiện khởi chiếu trên Disney+ và nhanh chóng thu hút lượng người xem.

Park Seo Joon

Là anh cả trong gia đình, trong khi hai em đều đi theo con đường kinh doanh của bố mẹ, Park Seo Joon lại là người duy nhất lựa chọn bước chân vào lĩnh vực nghệ thuật. Sau quãng thời gian khởi nghiệp đầy khó khăn, tài tử sinh năm 1988 đã gặt hái thành công xứng đáng.

Theo báo cáo từ CNA Luxury, ngôi sao hàng đầu xứ Hàn hiện sở hữu khối tài sản ròng lên đến 21 triệu USD . Con số này được dự đoán tiếp tục tăng khi tên tuổi anh có cơ hội vươn ra quốc tế thông qua việc góp mặt trong tác phẩm Captain Marvel 2: The Marvels.

Tờ The Guardian cho biết tài tử 34 tuổi sánh vai cùng loạt tên tuổi nổi tiếng thế giới như Brie Larson, Iman Vellani và Zawe Ashton, đưa anh trở thành diễn viên Hàn Quốc thứ 3 tham gia vào MCU. Ngoài phim ảnh, nam diễn viên còn sở hữu khối bất động sản đắt giá với tòa nhà 10 triệu USD thuộc quận Gangnam cùng căn biệt thự anh đang sống nằm ở Cheongdamdong trị giá 4,4 triệu USD .

Park Seo Joon là anh cả cũng là người sở hữu khối tài sản lớn nhất trong hội bạn Wooga. Ảnh: Twitter.

Chia sẻ về hội bạn thân quyền lực nhất showbiz Hàn trên The Guardians, Park Seo Joon tự hào: “Họ thực sự là những người bạn tốt. Tôi cảm thấy thoải mái khi ở cạnh họ. Chúng tôi không chỉ chia sẻ suy nghĩ, quan điểm mà còn dành cho nhau những lời khuyên bổ ích với tư cách là những người bạn và đồng nghiệp của nhau”.

Choi Woo Sik

Choi Woo Sik là con út trong gia đình có hai anh em trai. Từ lớp 5 đến khi vào đại học, nam idol sinh năm 1990 cùng gia đình di cư sang Vancouver sống. Tại đây, Woo Sik thi đỗ Khoa Kỹ sư máy tính của Đại học Tổng hợp Simon Fraser - một trong những ngôi trường top đầu Canada. Tuy nhiên, niềm đam mê diễn xuất đã khiến anh trở lại Hàn Quốc và trở thành sinh viên Đại học Chung Ang ngành Văn hóa châu Á, mặc cho sự phản đối từ gia đình.

Sau nhiều lần tham gia các vòng thử vai, sự kiên trì của Woo Sik đã được đền đáp xứng đáng. Anh trở thành diễn viên của JYP Entertainment và ra mắt trong tác phẩm đầu tay The Duo của đài MBC. Thời gian đầu bước chân vào con đường diễn xuất chuyên nghiệp, Choi Woo Sik hầu hết chỉ đảm nhận vai phụ hoặc may mắn trở thành nam chính ở những bộ phim ngắn, quảng cáo.

Choi Woo Sik chinh phục khán giả với diễn xuất ấn tượng. Ảnh: Naver.

Trong In The Soop: Friendcation, Park Seo Joon chia sẻ Woo Sik chính là người giúp anh tìm thấy cảm hứng trong diễn xuất. Đặc biệt, sau thành công của bộ phim đạt giải Oscar - Parasite, nam diễn viên sinh năm 1990 trở thành một trong những cái tên được săn đón nhất làng phim xứ Hàn.

Ngoài phim ảnh, nam diễn viên còn sở hữu nhiều hợp đồng quảng cáo lớn. Theo Celebrity Net Worth, nam diễn viên người Canada gốc Hàn hiện ghi nhận khối tài sản ròng trị giá 5 triệu USD .

Trong hội Wooga, tính cách hài hước, vui vẻ của Choi Woo Sik luôn mang lại tiếng cười và nguồn năng lực tích cực cho các thành viên. Trong sự kiện kỷ niệm 10 năm hoạt động của Woo Sik, nhóm Wooga cũng có mặt để ủng hộ nam diễn viên.

Peakboy

Từng là thực tập sinh của một công ty giải trí với mong muốn trở thành ca sĩ, nhưng sau khi thực hiện nghĩa vụ quân sự và xuất ngũ năm 2016, nam idol sinh năm 1990 đã quyết định trở thành nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất. Sự rẽ hướng của rapper 9X đã mang lại cho anh những bước tiến mới trong sự nghiệp.

Peakboy được truyền thông công nhận là nghệ sĩ đa tài của Kpop. Ảnh: Twitter.

Những ca khúc mà anh phát hành với tư cách là rapper kiêm nhà sản xuất như Walk, Kelly, The Same... đều đạt thành tích ấn tượng. Tạp chí Atstar1 cũng mô tả Peakboy là một trong số ít nhạc sĩ có giai điệu tốt, khả năng rap điêu luyện và sự đa tài của nghệ sĩ thực thụ. Theo Naver, ngoài việc tự cho ra mắt các sản phẩm cá nhân, anh còn đảm nhận vai trò sản xuất cho nhiều ca sĩ nổi tiếng cũng như phụ trách âm nhạc cho chương trình thực tế về rap Show Me The Money mùa 5.

Nhà sản xuất 9X còn phát hành đĩa đơn Gyopo Hairstyle với sự xuất hiện của các thành viên hội Wooga trong MV chính thức.

Tuy ít xuất hiện trên truyền hình, nam rapper vẫn là cái tên nổi tiếng trong giới cũng như trên các kênh truyền thông, MXH ở Hàn Quốc. Theo hãng Hollywood Zam, khối tài sản ròng khoảng 4- 5 triệu USD của anh hiện tại phần lớn nhờ vào sức ảnh hưởng ở phương diện này.

Park Hyung Sik

Không chỉ hóa thân thành những nhân vật giàu có trên phim, ngoài đời Park Hyung Sik cũng là thiếu gia xuất thân từ gia đình tài phiệt. Thời điểm mới bước chân vào ngành giải trí, nam idol sinh năm 1991 khiến nhiều người bất ngờ trước gia thế.

Park Hyung Sik vừa có gia thế giàu có, lại vừa tài năng và khiêm tốn. Ảnh: Naver.

Tuy nhiên, không lựa chọn kế nghiệp gia đình, Hyung Sik quyết định theo đuổi đam mê nghệ thuật. Sự nghiệp bắt đầu với tư cách là thành viên của ZE:A. Sau nhiều năm hoạt động nhưng không nhận được sự chú ý của khán giả, nam idol chuyển hướng sang đóng phim và bắt đầu nổi tiếng.

Trong đó, tác phẩm hợp tác với V và Park Seo Joon – Hwarang đã đưa tên tuổi của anh phổ biến khắp xứ Hàn. Hàng loạt vai diễn ở các tác phẩm sau này như Strong Woman Do Bong Soon, Suits, Happiness… đã củng cố vị trí vững chắc của Hyung Sik trong giới showbiz.

Trải qua 12 năm hoạt động chăm chỉ, nam idol từng bước xây dựng tên tuổi bằng sự nghiêm túc trong mọi công việc. Park Hyung Sik có khối tài sản ròng 4 triệu USD .

V (BTS)

Xuất thân trong gia đình làm nông, V nuôi dưỡng ước mơ trở thành ca sĩ ngay từ khi mới học cấp một. Nhận được sự ủng hộ từ bố, nam idol sinh năm 1995 quyết tâm theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp. Sự nghiệp khó khăn nhưng đầy vinh quang của Kim Tae Hyung bắt đầu từ sau khi anh vượt qua buổi thử giọng của Big Hit Entertainment ở Daegu và trở thành một phần của BTS.

Với nét độc đáo từ ngoại hình, giọng hát, V nhanh chóng trở thành “át chủ bài” của nhóm. Màu sắc đặc biệt của V ngày càng được bộc lộ rõ nét qua những sản phẩm cá nhân. Từ âm nhạc, phim ảnh đến thời trang, quảng cáo… dù với tư cách là thành viên của BTS hay nghệ sĩ solo, nam idol 9X luôn tạo ra sức ảnh hưởng mạnh mẽ trên toàn cầu.

Không chỉ âm nhạc, V còn nổi tiếng ở nhiều lĩnh vực giải trí khác. Ảnh: Naver.

Thông qua nghiên cứu phân tích về xu hướng tìm kiếm trên Google liên quan đến ngành công nghiệp Kpop của Eugene Investment & Securities Co, “V” chính là cái tên dẫn đầu trên BXH, đồng thời là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất suốt 5 năm trở lại đây tại Hàn Quốc.

Theo Celebrity Net Worth, thành công vang dội của V với tư cách là thành viên của nhóm nhạc Kpop lớn nhất thế giới đã mang về cho anh khối tài sản trị giá 20 triệu USD . Ngoài ra, One Mega Group’s Lifestyle Asia còn chỉ ra nguồn thu nhập của ngôi sao sinh năm 1995 đến từ các hợp đồng quảng cáo với loạt thương hiệu thế giới và khối bất động sản trị giá 4,55 triệu USD ở Gangnam.

Con số này tiếp tục tăng lên khi V ngày càng chứng tỏ sức ảnh hưởng mạnh mẽ. Theo Social Media Auditor, nam ca sĩ nhóm BTS có thể kiếm được 768.000 USD cho mỗi bài đăng, vượt qua loạt tên tuổi như Cristiano Ronaldo, Ariana Grande...

Tae Hyung cũng thừa nhận ngoài BTS, chỉ khi ở cạnh hội Wooga, anh mới thực sự được là chính mình.