Hội An vào top thành phố du lịch hàng đầu châu Á

Đầu tháng 1 vừa qua, cái tên Hội An cũng xuất hiện trong top 25 điểm đến phổ biến nhất thế giới do khách du lịch bình trọn trên TripAdvisor. Đến tháng 6, Hội An lại có mặt trong danh sách điểm du lịch giá tốt nhất thế giới, theo báo cáo Holiday Money do Post Office, công ty tài chính có trụ sở tại vương quốc Anh thực hiện. Ảnh: Nghiêm Đình Chính.