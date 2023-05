Hội An vào top điểm du lịch thịnh hành nhất thế giới

Chuyên trang du lịch nổi tiếng The Travel (Canada) vừa công bố danh sách top 10 địa điểm du lịch phổ biến nhất trên thế giới, trong đó có Hội An, Việt Nam.

Đô thị cổ Hội An nhìn từ trên cao. Ảnh: Thanh Đức.

Với nét đẹp cổ kính, mộc mạc đặc trưng của một khu phố ở Việt Nam, Hội An đã vinh dự lọt vào top 10 các điểm du lịch phổ biến nhất trên thế giới do The Travel lựa chọn.

Nằm trên bờ biển miền Trung Việt Nam, Hội An được lòng du khách bởi kiến trúc truyền thống hiện diện qua từng ngôi nhà, từng mái ngói và viên gạch. Màu vàng đậm nổi bật tại khu phố càng đánh bật vẻ đẹp nơi đây. Hội An về đêm lung linh, lãng mạn với hàng nghìn chiếc đèn lồng đủ màu sắc khác nhau.

Không giống như các thành phố khác như TP.HCM hay Hà Nội, Hội An có diện tích nhỏ hơn nhưng người dân nơi đây tự hào với nét quyến rũ của khu phố cổ từ thế kỷ 18.

Đô thị cổ này là di sản thế giới được UNESCO công nhận và có rất nhiều chùa chiền cũng như các cửa hàng buôn bán được bảo tồn tốt trong khu phố cổ. Hội An có một lịch sử phong phú, một khung cảnh nghệ thuật nhộn nhịp, những món ăn ngon và phong cảnh chân thật lột tả cuộc sống bình dị của người dân trên biển.

The Travel nhận định Hội An luôn là thành phố đáng để ghé thăm.

Ngoài ra, chuyên trang du lịch của Canada gợi ý du khách đừng nên bỏ qua các địa danh lịch sử như chùa Cầu, khu phố cổ, miếu Quan Công, chợ Hội An khi đặt chân đến đô thị cổ này.

Bên cạnh Hội An, nước anh em với Việt Nam là Cuba, hay các khu vực khác thuộc châu Á như thành phố Siem Reap (Campuchia), Chiang Mai (Thái Lan), thung lũng Kathmandu (Nepal) đều nằm trong danh sách này.

Đây không phải là lần đầu tiên Hội An được báo nước ngoài vinh danh.

Mới đây nhất, hồi tháng 1, tạp chí du lịch nổi tiếng Travel + Leisure của Mỹ đánh giá đô thị cổ này là một trong 25 thành phố đẹp nhất thế giới. Tạp chí này còn ưu ái ví Hội An như “một viên ngọc nhỏ”, là điểm đến không thể bỏ qua khi đến Việt Nam.