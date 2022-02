Hội An tiếp tục lọt top điểm đến thế giới

Phó chủ tịch TP Hội An cho hay việc phố cổ nằm trong top điểm đến lãng mạn của thế giới là niềm tự hào và vui mừng.

Vừa qua, tạp chí Time Out vừa công bố top 21 điểm đến lãng mạn nhất trên thế giới. Thành phố Hội An (Quảng Nam) xếp thứ 9 trong danh sách này cùng các địa danh nổi tiếng khác như Montreal (Canada), Venice (Italy), Marrakech (Morocco), Kyoto (Nhật Bản)…

Trước đó, năm 2019, tạp chí du lịch Travel and Leisure cũng trao tặng giải thưởng thành phố quyến rũ nhất thế giới cho phố cổ Hội An; thành phố du lịch tốt nhất thế giới. Ngoài ra, độc giả của trang du lịch Booking.com bình chọn Hội An cao nhất trong top 10 điểm chụp ảnh hàng đầu Việt Nam.

Hội An được bình chọn là một trong những điểm đến lãng mạn nhất thế giới. Ảnh: Đỗ Vũ.

Trao đổi với Zing về việc Hội An được bình chọn là một trong những điểm đến lãng mạn nhất thế giới, ông Nguyễn Văn Lanh, Phó chủ tịch UBND TP Hội An, chia sẻ đây là niềm vui, sự cảm kích khi được bạn bè trên thế giới đánh giá và bình chọn như vậy.

"Đây không phải lần đầu tiên Hội An được bình chọn danh hiệu ấy mà trước đây đã từng có nhiều tạp chí đã bình chọn Hội An là một trong những thành phố lãng mạn, nơi hẹn hò nổi tiếng. Việc lần này thành phố được bình chọn cũng cho thể thấy điều đó đảm bảo độ chính xác khi độc giả đã nắm, hiểu và biết về Hội An một cách tường tận trong khi bình chọn", ông Lanh nói.

Phó chủ tịch UBND TP Hội An cho rằng phố cổ nằm trong top điểm đến lãng mạn vì có vẻ đẹp quyến rũ khi là thành phố cổ kính, trầm mặc bên dòng sông Hoài.

"Phố cổ Hội An có đặc thù riêng, luôn huyền ảo từ vẻ đẹp phố phường, không trùng lặp với nơi nào trên thế giới. Hòa quyện trong di tích đó có sự gắn kết, Hội An không tách biệt mà nằm trong quần thể kiến trúc với vẻ đẹp hiền hòa, gắn kết với nhau khi có phố, có sông. Đặc biệt, trong quần thể kiến trúc đó con người Hội An luôn luôn vui vẻ, hiếu khách, cởi mở, thân thiện.", ông Lanh chia sẻ.

Dòng sông Hoài thơ mộng với những chiếc đèn lồng, hoa đăng về đêm là một phần không thể thiếu phố cổ Hội An trở nên lãng mạn trong mắt du khách. Ảnh: Đỗ Vũ.

Theo ông, dòng sông Hoài thơ mộng với những chiếc đèn lồng, hoa đăng về đêm là một phần không thể thiếu để đưa địa điểm này trở nên nổi bật. "Chính dòng sông Hoài đã giúp các đôi lứa tạo nên tình yêu đẹp hơn khi thả hoa đăng, đi thuyền, cùng nắm tay dạo quanh phố cổ", phó chủ tịch TP Hội An, nói.

Người Hội An và chính quyền luôn chăm chút cho thành phố, từ cảnh quan cho đến cách sắp xếp lại việc kinh doanh, dịch vụ, tham quan, giao tiếp, ứng xử để luôn xứng danh.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam - Nguyễn Thanh Hồng - nhận định việc Hội An vào top điểm đến lãng mạn nhất thế giới có ý nghĩa rất lớn với địa phương. Điều này còn nhằm thu hút dòng khách nội địa và quốc tế trong thời gian tới.