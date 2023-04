Hội An sắp kín phòng dịp 30/4-1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 sắp tới, nhiều khách sạn, resort tại Quảng Nam trong tình trạng gần kín phòng.

Dịp 30/4, nhiều khách sạn tại Quảng Nam gần kín phòng. Ảnh: Thảo Linh.

Đại diện khu nghỉ dưỡng Nam Hội An (Hoiana) ở huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) cho biết khu nghỉ dưỡng có hơn 600 phòng. Trong dịp lễ sắp tới, cao điểm khách du lịch đặt phòng rơi vào ngày 30/4-2/5.

“Khối khách sạn cao cấp nhất của khu với 141 phòng suite đã kín phòng trong 3 ngày nghỉ chính. Các khối khách sạn còn lại đạt từ 40% đến 80% công suất tùy theo ngày", đại diện khu nghỉ dưỡng thông tin.

Từ 26/4 đơn vị sẽ mở thêm một khách sạn với hơn 300 phòng, nâng tổng số phòng của cả khu lên tới hơn 1.000 phòng nghỉ.

Hoạt động hết công suất

Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, tại Hội An (Quảng Nam), nhiều resort, khách sạn có lượng khách đặt rất cao. Theo bà Lê Nhung, đại diện truyền thông Victoria Hội An, so với cùng kỳ năm ngoái lượng khách đặt khách sạn tăng 15%. Hiện, khu nghỉ dưỡng đạt hơn 60% công suất phòng. Trong đó, lượng khách quốc tế đạt 5-10%.

"Ngày thường khu nghỉ đón phần lớn là khách quốc tế. Tuy nhiên trong dịp lễ tới, lượng khách đến nghỉ dưỡng chủ yếu là từ trong nước, thường đi theo gia đình với thời gian nghỉ dưỡng 3-4 ngày", vị này cho hay

Du khách thuê thuyền đi dọc sông Hoài (Quảng Nam) để ngắm cảnh. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Bà Lê Nhung nói thêm giá vé máy bay năm nay trong kỳ nghỉ có biến động. Điều này đôi phần ảnh hưởng đến lượng khách lưu trú, tuy nhiên không nhiều. Chặng bay đến Hội An thuộc đường bay ngắn nên giá vé không tăng nhiều.

Ngoài ra, đại diện điểm lưu trú này nhận định khách hiện nay có xu hướng đặt phòng vào phút chót. Do đó, khách sạn dự tính sát ngày nghỉ vài ngày, khách sạn sẽ đạt 100% công suất phòng.

Kỳ nghỉ lễ 30/4 năm nay kéo dài 5 ngày. Theo ghi nhận của phóng viên, du khách thường lưu trú tại khách sạn 3 ngày, thời gian còn lại dành cho việc thăm người thân và nghỉ ngơi sau khi đi du lịch.

Giá phòng các khách sạn dịp lễ 30/4-1/5 tại Quảng Nam tới đây không có nhiều biến động so với ngày thường và không thu thêm phụ phí.

Thêm dịch vụ trải nghiệm

Với lượng khách đến đông dịp lễ sắp tới, các khu nghỉ dưỡng tại Quảng Nam chú trọng đa dạng hóa các dịch vụ và tổ chức thêm nhiều hoạt động trải nghiệm cho khách lưu trú, đặc biệt là nhóm khách gia đình.

“Một số hoạt động vui chơi sẽ giúp các gia đình có thêm khoảng thời gian kết nối với nhau như bóng rổ dưới nước, bóng chuyền bãi biển, hóa trang, làm diều, tô tượng…", đại diện Hoiana thông tin.

Ngoài ra resort này cũng có nhiều dịch vụ miễn phí như xe đưa đón hàng ngày từ Đà Nẵng, Hội An hoặc tặng kèm phiếu sử dụng các dịch vụ ẩm thực.

Phố cổ Hội An là địa điểm hấp dẫn du khách tại Quảng Nam. Ảnh: Thanh Đức.

Tương tự, khu nghỉ dưỡng Victoria Hội An cũng tổ chức tiệc nướng BBQ ngoài trời cho du khách, miễn phí chương trình ca nhạc nghệ thuật, nhảy hiện đại nhằm tạo thêm trải nghiệm cho khách hàng trong dịp lễ.

Ông Nguyễn Sơn Thủy, Giám đốc công ty du lịch Duy Nhất Đông Dương, cho biết so với năm 2019, lượng khách du lịch đến Hội An phục hồi 70%.

Mới đây, làn sóng Covid-19 có biến động tăng cao, theo ông Thủy, các doanh nghiệp du lịch đã có kinh nghiệm trong vấn đề chống dịch. "Phía công ty có phân phát khẩu trang cho khách, cảnh báo du khách cẩn trọng hơn khi đi du lịch", ông Thủy nói.

Ông Phan Xuân Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam, cho biết hầu hết cơ sở lưu trú ở địa phương đạt công suất phòng cao, dự kiến lượng khách đến Quảng Nam bùng nổ trong dịp lễ. "Trong các hội nhóm, lượng khách hàng hỏi đặt khách sạn tại Hội An rất đông.Đây là tín hiệu đáng mừng", ông Thanh nói.

Về vấn đề tình hình dịch bệnh, ông Thanh cho biết chính quyền trong ngành du lịch đang chuẩn bị kỹ càng và phát động người dân thực hiện phổ biến lại chính sách 5K tại Quảng Nam.

UBND TP Hội An (Quảng Nam) kỳ vọng đón 2,43 triệu lượt khách trong năm nay. Ước tính quý I đón 839.000 lượt khách đến tham quan, với 322.000 lượt khách lưu trú. Công suất sử dụng phòng trong quý I đạt 42,47% (đạt hơn 75% so với cùng kỳ năm 2019).