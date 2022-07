Học viện Chính trị Công an Nhân dân điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh

Học viện Chính trị Công an Nhân dân (CAND) vừa thông báo điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trình độ đại học hệ chính quy năm 2022.

Học viện Chính trị CAND điều chỉnh chỉ tiêu như sau:

Trong đó, phương thức 1 là xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT, quy định của Bộ Công an. Phương thức 2 là xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế (chứng chỉ IELTS Academic hoặc chứng chỉ TOEFL iBT hoặc chứng chỉ HSK) theo quy định của Bộ Công an. Phương thức 3 là xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT theo các tổ hợp (A01, C00, C03, D01) kết hợp với kết quả bài thi tuyển sinh trình độ đại học CAND chính quy tuyển mới theo tổ hợp (CA1, CA2) (gọi tắt là bài thi Bộ Công an).

Chỉ tiêu nêu trên được điều chỉnh căn cứ từ chỉ tiêu chưa tuyển đủ theo phương thức 1 và phương thức 2 được nêu trong đề án tuyển sinh của Học viện.

Trước đó, Học viện Chính trị CAND tuyển sinh toàn quốc 100 chỉ tiêu cho ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước với chỉ tiêu và mã tổ hợp dưới đây:

Trong thông báo điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh, Học viện Chính trị CAND cũng lưu ý thí sinh đã đạt sơ tuyển và đăng ký xét tuyển vào trường CAND được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển giữa các tổ hợp môn, các ngành, các trường CAND so với nguyện vọng đã khai ở phiếu đăng ký xét tuyển đại học CAND.

Để điều chỉnh nguyện vọng, thí sinh phải đặt nguyện vọng số 1 là trường CAND xét tuyển trên cổng dịch vụ tuyển sinh. Các em được điều chỉnh tổ hợp môn xét tuyển với yêu cầu là tổ hợp điều chỉnh đạt điều kiện sơ tuyển về học lực theo quy định; và thí sinh đã khai điểm từng môn thuộc tổ hợp điều chỉnh vào phiếu đăng ký xét tuyển đại học CAND.

Trường hợp thí sinh không khai điểm từng môn thuộc tổ hợp điều chỉnh (trên dữ liệu tuyển sinh của Bộ Công an) mà tự ý điều chỉnh tổ hợp xét tuyển vào đại học CAND trên dữ liệu của Bộ GD&ĐT, thí sinh chỉ được sử dụng tổ hợp đã đăng ký ban đầu để xét tuyển.

Bên cạnh đó, các thí sinh trúng tuyển phương thức 1, phương thức 2 phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào Học viện Chính trị CAND là nguyện vọng 1 và xác nhận nhập học trên cổng dịch vụ tuyển sinh theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.