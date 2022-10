Học viện An ninh nhân dân thông báo tuyển bổ sung

ĐH Phòng cháy chữa cháy và Học viện An ninh nhân dân là hai trường công an đã thông báo thời gian và điều kiện xét tuyển bổ sung năm 2022.

Thí sinh có thể xét tuyển bổ sung vào ĐH Phòng cháy Chữa cháy và Học viện An ninh Nhân dân. Ảnh minh họa: Hồng Quang.

Cụ thể, từ ngày 1/10 đến 17h ngày 10/10, ĐH Phòng cháy chữa cháy sẽ tiếp nhận hồ sơ của thí sinh xét tuyển đại học hệ chính quy ngoài ngành Công an bổ sung đợt 1 năm 2022.

Trường tuyển bổ sung tổng chỉ tiêu là 114 sinh viên dựa trên 2 phương thức là xét kết quả học tập bậc THPT (55 chỉ tiêu) và xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (59 chỉ tiêu).

Trong đó, ở phương thức xét kết quả học tập bậc THPT, ĐH Phòng cháy chữa cháy quy định điều kiện xét tuyển là thí sinh phải có điểm tổng kết từng môn học trong tổ hợp xét tuyển A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) của các năm học THPT đạt từ 6 điểm trở lên.

Đối với thí sinh xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, điểm xét tuyển thuộc tổ hợp A00 (bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng) phải đạt từ 15 điểm trở lên; và không có môn thi nào thuộc tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1 điểm trở xuống.

Trước đó, từ 10h ngày 28/9 đến trước 10h ngày 2/10, Học viện An ninh nhân dân đã nhận hồ sơ của thí sinh xét tuyển bổ sung vào ngành Y khoa, khóa 54.

Tổng chỉ tiêu tuyển bổ sung ngành Y khoa gửi đào tạo Học viện Quân y (Bộ Quốc phòng) của trường là 16 sinh viên. Trong đó, phía bắc (từ Thừa Thiên - Huế trở ra) có 3 chỉ tiêu; phía nam (từ Đà Nẵng trở vào) có 13 chỉ tiêu.

Đối tượng xét tuyển bổ sung lần này của Học viện An ninh nhân dân là nam giới, đã đăng ký xét tuyển vào các học viện, trường đại học Công an nhân dân nhưng không trúng tuyển, chưa xác nhận nhập học vào các trường ngoài ngành Công an.

Nhà trường yêu cầu thí sinh xét tuyển bổ sung đã dự thi bài thi Bộ Công an với mã bài thi CA1 và đạt ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với ngành Y khoa.

Theo quy định của Bộ Công an, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào của thí sinh là 70 điểm; gồm tổng điểm thi 2 môn thi tốt nghiệp THPT thuộc tổ hợp xét tuyển vào Học viện An ninh nhân dân (tính theo thang điểm 100) và điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an (tính theo thang điểm 100), không có điểm liệt theo quy định của Bộ GD&ĐT, Bộ Công an.

Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung của Học viện An ninh nhân dân như sau:

STT Địa bàn Tổ hợp xét tuyển A00 B00 1 Phía bắc Không quy định ≥ 15,64 2 Phía nam Không quy định ≥ 15,10

Mức điểm nêu trên đã bao gồm tổng điểm của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào Học viện An ninh nhân dân (chiếm tỷ lệ 40%) và điểm bài thi Bộ Công an (chiếm tỷ lệ 60%) được quy về thang điểm 30 làm tròn đến 2 chữ số thập phân cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ GD&ĐT, điểm thưởng theo quy định của Bộ Công an.

Phương thức xét tuyển bổ sung của trường là từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu. Trong đó, trường xét tuyển theo tổ hợp B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) trước; khi không tuyển đủ theo tổ hợp B00, nhà trường mới xét tiếp đến tổ hợp A00.