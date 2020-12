Học sinh lớp 10 sẽ học về phòng tránh bom, vũ khí công nghệ cao

Trong chương trình môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp THPT, ở lớp 10, học sinh sẽ học phòng tránh một số loại bom, mìn, đạn, vũ khí sinh học, vũ khí công nghệ cao.

Thông tư của Bộ GD&ĐT về ban hành Chương trình môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp THPT sẽ có hiệu lực từ ngày 11/1/2021.

Môn học này giữ vai trò chủ chốt trong việc giáo dục ý thức, trách nhiệm của công dân đối với việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.

Ở lớp 10, học sinh sẽ được học kiến thức phòng, tránh bom, vũ khí sinh học, vũ khí công nghệ cao. Ảnh: Báo Bình Dương.

Ở cấp THPT, Giáo dục quốc phòng và an ninh là môn chính khóa. Môn này góp phần giúp học sinh phát triển phẩm chất yêu nước, nhân ái, trung thực, trách nhiệm...

Bộ GD&ĐT nêu rõ nội dung và yêu cầu cần đạt cho từng lớp học ở THPT. Trong đó, ở lớp 10, học sinh học về lịch sử, truyền thống của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, nội dung cơ bản một số luật về quốc phòng, an ninh, ma túy, tác hại của ma túy.

Nội dung học còn bao gồm phòng, chống vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ trật tự, an toàn xã hội, một số hiểu biết về an ninh mạng, thường thức phòng tránh một số loại bom, mìn, đạn, vũ khí sinh học, vũ khí công nghệ cao, thiên tai, dịch bệnh và cháy nổ.

Học sinh cũng cần nắm một số nội dung điều lệnh quản lý bộ đội và điều lệnh công an nhân dân, đội ngũ từng người không có súng, đội ngũ tiểu đội, các tư thế, động tác cơ bản vận động trong chiến đấu, kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương.

Sang lớp 11, học sinh học về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia, Luật Nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của học sinh, phòng chống tệ nạn xã hội trong thời kỳ hội nhập quốc tế, một số vấn đề về vi phạm luật bảo vệ môi trường, kiến thức phổ thông về phòng không nhân dân.

Nội dung Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 11 còn bao gồm giới thiệu một số loại súng bộ binh, thuốc nổ, vật cản, vũ khí tự tạo, pháp luật về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, lợi dụng địa hình, địa vật, nhìn, nghe, phát hiện địch, chỉ mục tiêu, truyền tin liên lạc, báo cáo, kỹ thuật sử dụng lựu đạn.

Học sinh lớp 12 học về bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa sau năm 1975, tổ chức Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, công tác tuyển sinh, đào tạo trong các trường khối quân đội, công an, một số hiểu biết về chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, truyền thống và nghệ thuật đánh giặc giữ nước của địa phương.

Ngoài ra, nội dung học bao gồm kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK, tìm và giữ phương hướng, vận dụng các tư thế, động tác cơ bản khi vận động trong chiến đấu, chạy vũ trang.

Bộ lưu ý giáo viên phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, tránh áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc, tập trung bồi dưỡng năng lực tự chủ và tự học để học sinh có thể tìm hiểu, mở rộng vốn tri thức...

"Giáo viên dạy học và học sinh cần có kỹ năng khai thác và tham khảo những kiến thức về quốc phòng, an ninh trong nước và trên thế giới thông qua các hệ thống các cổng thông tin điện tử chính thức được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép phát hành trên mạng nhằm củng cố, bổ sung và cập nhật kịp thời những kiến thức mới, phục vụ cho quá trình học tập, nghiên cứu và dạy học", trích thông tư.