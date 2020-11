Học sinh cầm dao rượt nhau trong sân trường

Hiệu trưởng trường THPT Mỹ Đức C (Hà Nội) thông tin do mâu thuẫn từ bên ngoài, nhóm học sinh của trường đánh nhau. Trường đã nhờ công an can thiệp.

Trao đổi với Zing về thông tin học sinh ở trường ẩu đả khiến một em phải nhập viện, ông Trần Xuân Thuấn, Hiệu trưởng trường THPT Mỹ Đức C (xã Đốc Tín, huyện Mỹ Đức, Hà Nội), xác nhận vụ việc xảy ra sáng 26/11. Nhóm học sinh lớp 10 và 11 trường THPT Mỹ Đức C cùng một số thanh niên xã Đại Hưng, Hương Sơn ẩu đả vì mâu thuẫn. Ảnh: Đoàn trường THPT Mỹ Đức C. Ông cho hay nhóm học sinh học lớp 10 và 11 của trường mâu thuẫn với nhau từ bên ngoài. Trước ngày 26/11, nhóm này đã đánh nhau bên ngoài, trên đường quốc lộ. Khi nhận tin, trường đã báo công an. Tuy nhiên, sáng hôm sau, các em lại mâu thuẫn, đánh nhau trong trường. Những học sinh này trú tại xã Đại Hưng và Hương Sơn. Vụ việc còn liên quan đến một số thanh niên tại hai xã này. Công an đã mời các gia đình đến. Sau đó, một gia đình ở Đại Hưng cho con (học sinh lớp 11) đi viện. Ông Thuấn cho hay em này xây xát phần miệng. Ông nói thêm không em nào bị thương nghiêm trọng sau vụ ẩu đả. "Em không sinh trên không ngoan, còn vác dao đuổi học sinh khác chạy dọc sân trường. Bảo vệ trường bắt được cả người lẫn dao", Hiệu trưởng Trần Xuân Thuấn thông tin. Theo ông Thuấn, chiều 30/11, Công an xã Đốc Tín mời các gia đình liên quan đến hòa giải, mong muốn vụ việc ổn thỏa để học sinh tập trung học tập. Nếu các bên không thống nhất, công an xã sẽ gửi vụ việc lên Công an huyện Mỹ Đức để giải quyết. Bộ GD&ĐT yêu cầu xử lý nghiêm vụ nhóm nữ sinh đánh bạn Ông Bùi Văn Linh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (Bộ GD&ĐT), cho biết ông đã nắm được thông tin vụ nhóm nữ sinh ở Thanh Hóa đánh bạn.