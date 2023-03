Học ngành Công nghệ thông tin để bắt nhịp sự phát triển của AI

Sự phát triển của AI mở ra nhiều tiềm năng nghề nghiệp mới nhưng cũng mang lại thách thức cho nhân sự ngành Công nghệ thông tin.

Công nghệ là một trong những lĩnh vực thay đổi nhanh nhất hiện nay. Với hơn 89% dữ liệu lớn đã được tạo ra trong hai năm qua, sự ra đời của ChatGPT càng khẳng định rõ hơn vai trò của công nghệ trong đời sống, nghề nghiệp. Điều này cũng cho thấy tiềm lực của ngành Công nghệ thông tin (IT) đã mở rộng nhiều, kéo theo nhu cầu nhân lực chất lượng cao cũng như tính cạnh tranh nghề nghiệp ở lĩnh vực này ngày càng tăng.

Thị trường tiềm năng, nhu cầu nhân lực cao

Theo báo cáo đánh giá của TopDev, nguồn nhân lực IT đầy hứa hẹn về chất và lượng cũng như thị trường tiềm năng có tăng trưởng mạnh. Báo cáo này dự đoán năm 2022-2024, Việt Nam vẫn thiếu hụt 150.000-195.000 lập trình viên, kỹ sư công nghệ thông tin.

Nhu cầu nhân lực của ngành Công nghệ thông tin rất lớn trong nền công nghiệp 4.0.

Bên cạnh nhu cầu nhân lực, mức lương của ngành IT cũng là điểm hấp dẫn người trẻ. Trong sự kiện công nghệ AI mang tên "The future of now" diễn ra tại TP.HCM vào tháng 9/2022, mức lương của một kỹ sư AI được các chuyên gia chia sẻ gây chú ý. Theo đó, tại một công ty Việt Nam, mức lương cho một kỹ sư AI vị trí senior (có kinh nghiệm) vào khoảng 4.000- 5.000 USD /tháng (tương đương khoảng 95-118 triệu đồng).

Trước xu hướng phát triển công nghệ hiện nay, các trường đại học cũng chú trọng hơn trong việc đào tạo ngành học này. Trong đó, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) lồng ghép nhiều chương trình thực tiễn giúp sinh viên được rèn luyện nhiều hơn.

Khuyến khích sinh viên ứng dụng kiến thức thực tế

Đối với ngành Công nghệ thông tin tại UEF, sinh viên có cơ hội tiếp cận những kiến thức liên quan đến nghiên cứu phát triển, gia công hay ứng dụng hệ thống phần mềm; kiến thức về thiết kế, xây dựng, cài đặt, vận hành và bảo trì các thành phần phần cứng, phần mềm của hệ thống máy tính và các hệ thống thiết bị dựa trên máy tính; kiến thức về bảo mật hệ thống thông tin…

Ngoài ra, chương trình học song ngữ giúp sinh viên tăng cường khả năng tiếng Anh, kỹ năng quan trọng khi làm việc trong lĩnh vực IT. Tại UEF, chương trình tiếng Anh được xây dựng thành 7 cấp độ, đảm bảo trang bị kiến thức từ nền tảng đến chuyên ngành. Xuyên suốt thời gian học tập, sinh viên được tăng cường và phát huy tối đa năng lực tiếng Anh thông qua hàng loạt hoạt động ngoại khóa, cuộc thi liên quan đến ứng dụng ngoại ngữ.

Cùng với các hoạt động giao lưu quốc tế thường xuyên được tổ chức, sinh viên UEF có cơ hội phát triển các kỹ năng ngoại ngữ cũng như rèn luyện sự tự tin, bản lĩnh hội nhập.

Các cuộc thi học thuật tạo cơ hội cho sinh viên ôn luyện và ứng dụng kiến thức.

Tại UEF, sinh viên IT được khuyến khích ứng dụng kiến thức chuyên môn vào thực tế qua các hoạt động, cũng như tham gia cuộc thi học thuật trong và ngoài trường: FIT Competition, vô địch tin học văn phòng MOS UEF, Expert Challenge…

“Học IT ở UEF, trong 2 năm đầu, chúng tôi phần lớn được bổ sung đầy đủ kiến thức chung của ngành. Sau khi chọn chuyên ngành, sinh viên được học tập trung về phần chính nhiều hơn. Ngoài ra, khoa cùng các giảng viên tạo điều kiện cho sinh viên thực hiện nhiều đồ án nhóm và cá nhân. Các cuộc thi cũng giúp sinh viên có nhiều trải nghiệm thực tế, tự tin hơn khi thử nghiệm những cái mới”, bạn Hồ Quốc Đạt, đang theo học ngành Công nghệ thông tin của UEF, chia sẻ.

Tham quan và học tập thực tế giúp sinh viên phát triển nhiều kỹ năng quan trọng.

Sinh viên ngành Công nghệ thông tin UEF từng tham gia tranh tài ở các cuộc thi và đạt nhiều thành tích nổi bật như giải nhì chung cuộc khối thi tập thể phần mềm nguồn mở thuộc cuộc thi Olympic Tin học sinh viên Việt Nam năm 2019, giải nhì khối chuyên Tin thuộc cuộc thi Olympic Tin học sinh viên Việt Nam 2020.

Đại diện UEF nhấn mạnh với môi trường đào tạo bài bản cùng chương trình giảng dạy chất lượng, tiếp cận thực tế, sinh viên ngành Công nghệ thông tin của trường hứa hẹn có nhiều cơ hội cạnh tranh trong thị trường lao động IT giàu tiềm năng.