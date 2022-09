Hoạt động vui chơi mới mẻ ở Vũng Tàu hút khách

Một số du khách lựa chọn thành phố biển làm điểm dừng chân cho kỳ nghỉ lễ Quốc khánh bởi những hoạt động thú vị ở đây.

Theo báo cáo nhanh của Trung tâm quản lý và hỗ trợ khách du lịch TP Vũng Tàu, tính đến 11h ngày 2/9, thành phố đón khoảng 52.000 lượt khách, tăng 34.000 lượt so với ngày 1/9.

Ông Phạm Khắc Tộ, Giám đốc Trung tâm quản lý và hỗ trợ khách du lịch TP Vũng Tàu, nhận xét lượng khách hôm nay tương đối "bùng nổ". Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay kéo dài 4 ngày nên con số này được dự đoán sẽ tiếp tục tăng thêm.

Ngoài tắm biển, nhiều du khách còn lựa chọn thành phố biển là địa điểm để chèo SUP, nghe nhạc acoustic và "săn" hoàng hôn ở những quán cà phê ven biển trong dịp lễ.

Chèo SUP ngắm biển

Theo ghi nhận của phóng viên, chiều ngày 2/9, lượng khách tham gia chèo SUP (thuyền ván đứng) ở các bãi biển Vũng Tàu khá đông đúc.

Đại diện đơn vị SUP Vũng Tàu chia sẻ với Zing: "So với các ngày cuối tuần, khách đặt SUP bên tôi ngày 2/9 tương đối nhiều. Ngoài các khách book lịch trước, chúng tôi còn nhận những đoàn khách vãng lai, thuê trực tiếp tại bãi tắm".

Người này cũng cho biết thêm chủ yếu khách sẽ đi vào buổi chiều, khoảng 16-18h. Đây là khung giờ khá lý tưởng để vừa chèo SUP, vừa có thể ngắm hoàng hôn.

Chèo SUP ngày càng thu hút khách du lịch khi đến Vũng Tàu. Ảnh: Lê Hoài.

"Bên cạnh khách địa phương, lượng khách du lịch quan tâm đến hoạt động này cũng khá đông. Tôi chưa thể thống kê con số cụ thể cho đợt lễ này vì khách vẫn tiếp tục đặt lịch cho các ngày sau", đơn vị SUP Vũng Tàu nói.

Anh Thanh Toàn, trưởng nhóm SUP 72 đánh giá: "Chèo SUP đáp ứng được các nhu cầu về vận động thể lực kết hợp thư giãn, có thể coi như một hình thức giải trí. Người quan tâm chèo SUP ở Vũng Tàu ngày càng nhiều vì các mục đích này”.

Mức giá khoảng 300.000 đồng/3 giờ chèo SUP trên biển được du khách đánh giá là khá hợp lý.

Minh Anh (TP.HCM) chia sẻ: "Tôi đã từng chèo SUP trên sông Sài Gòn nhưng cảm giác không 'phê' như ở đây. Không khí trong lành, biển êm và không có gió to ở Vũng Tàu khiến trải nghiệm này càng lý tưởng hơn".

Quán cà phê view biển kín chỗ

Bên cạnh các điểm tham quan nổi tiếng, các quán cà phê nổi tiếng với không gian đẹp, view hướng biển cũng là điểm đến yêu thích của nhiều du khách.

Thùy Linh, chủ quán cà phê NaLi Beach nói với Zing: "Ngay từ ngày đầu nghỉ lễ, quán tôi luôn trong tình trạng đông đúc. Thông thường, khách cần xếp hàng chờ 15 phút mới có bàn".

Quán cà phê view biển này lại càng đông đúc vào 2 khung giờ 6-8h để đón bình minh và 16-18h để ngắm hoàng hôn. Nhóm khách đến quán chủ yếu là khách trẻ.

"Một số khách còn chia sẻ với tôi rằng dịp lễ này họ đến Vũng Tàu một phần vì tò mò với không gian quán cà phê", Thùy Linh chia sẻ. Trong 2 ngày nghỉ lễ vừa qua, lượng khách du lịch ghé quán chiếm khoảng hơn 60%.

Tương tự, Vy Đặng, chủ quán cà phê Em ơi và Đen thui cũng cho biết khách du lịch ghé quán trong kỳ nghỉ cũng khá đông. So với các ngày cuối tuần, con số này cũng có phần cao hơn.

Phóng viên cũng ghi nhận các quán cà phê dọc đường Hạ Long (TP Vũng Tàu) cũng luôn trong tình trạng chật kín khách từ ngày 1/9.

Các buổi cà phê nhạc sống cũng là lựa chọn của nhiều khách du lịch. Ảnh: La Vie En Roses.

Ngoài check-in tại các quán cà phê view biển, du khách cũng khá quan tâm đến những buổi nghe acoustic tại quán cà phê có không gian mở, gần bờ biển.

Anh Thành, tổng quản lý hệ thống Cafe Live Music & Villas La Vie En Rose Vũng Tàu, cho biết: "Sau đại dịch Covid-19, khách hàng quan tâm đến các buổi nghe sống ở không gian ngoài trời ngày càng cao. Cả ngày 1/9 và 2/9, bên tôi đều kín chỗ".

Đặc biệt, khách du lịch chiếm tới hơn 70% số khách đến quán. Đại diện quán cũng cho biết khách hàng sẵn sàng chạy xe hơn 2 tiếng để xuống thành phố biển nghe ca nhạc.

Có thể thấy, bên cạnh tắm biển, ăn hải sản thì nhu cầu của khách du lịch khi đến Vũng Tàu cũng dần có sự thay đổi. Họ cần nhiều hơn các hoạt động vui chơi, giải trí mới mẻ cũng như nhiều điểm check-in thú vị hơn.