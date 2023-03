Hoạt động sản xuất hụt hơi vì đơn hàng quốc tế giảm

Trong 2 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất giảm 6,3% so với cùng kỳ năm trước, một phần do kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn, lạm phát cao dẫn tới số lượng đơn hàng lao dốc.

Theo dữ liệu mới được Tổng cục Thống kê công bố, trong tháng 2, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) ước tính tăng 5,1% so với tháng trước và cao hơn 3,6% so với cùng kỳ năm trước.

Nhưng tính chung 2 tháng đầu năm, IIP đã giảm 6,3% so với cùng kỳ do kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn, biến động khó lường.

Lạm phát ở các nước trên thế giới hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao. Số lượng đơn hàng lao dốc, kim ngạch xuất khẩu 2 tháng đầu năm ước giảm 10,4% so với cùng kỳ năm trước. Còn kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 46,62 tỷ USD , cũng giảm 16% so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động sản xuất của ngành khai khoáng trong tháng vừa qua đã giảm 3,8% (cùng kỳ năm 2022 tăng 0,1%), làm giảm 0,6 điểm phần trăm trong mức tăng chung. Tương tự, ngành chế biến, chế tạo giảm 6,9% (cùng kỳ năm 2022 tăng 6,1%), làm giảm 5,3 điểm phần trăm; ngành sản xuất và phân phối điện giảm 5,2% (cùng kỳ năm 2022 tăng 8,4%), làm giảm 0,5 điểm phần trăm.

Tốc độ tăng/giảm chỉ số sản xuất công nghiệp so với cùng kỳ năm trước Dữ liệu: Tổng cục Thống kê Nhãn Tháng 2/2022 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Tháng 1/2023 Tháng 2/2023



% 9.2 9.1 10.7 9.5 9.1 9.5 11.3 10.3 5.5 3.5 0.2 -14.9 3.6 0

Trước đó, trong tháng 1, IIP đã sụt giảm 14,6% so với tháng trước và thấp hơn 8% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là Tết Nguyên đán Quý Mão diễn ra trong tháng 1 nên số ngày làm việc ít hơn.

Nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất trong tháng 12/2022 để phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết, số lượng và quy mô đơn đặt hàng giảm đã ảnh hưởng đến sản xuất công nghiệp.

Bên cạnh đó, các tổ chức quốc tế dự báo kinh tế thế giới năm 2023 tăng trưởng thấp và có thể suy thoái.

Tại các doanh nghiệp công nghiệp, số lao động trong tháng 2 đã tăng nhẹ 0,5% so với tháng 1, nhưng vẫn giảm 1,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 2, cả nước có 8.841 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 18,5% so với tháng trước và tăng 21,4% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng giai đoạn, toàn thị trường ghi nhận 3.927 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 73,9% so với tháng trước và giảm 3,5% so với cùng kỳ năm 2022. Ngược lại, đã có 3.802 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 89,1% so với tháng trước nhưng tăng 9,7% so với cùng kỳ, Ngoài ra, cũng có 2.636 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 61,5% so với tháng 1 nhưng tăng 37,5% so với cùng kỳ; 1.167 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 42,7% so với tháng trước..

Tốc độ tăng/giảm IIP 2 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước Nguồn dữ liệu: Tổng cục Thống kê Nhãn Sản xuất thiết bị điện Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế Sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy Sản xuất kim loại Sản xuất trang phục Dệt Sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế Sản xuất đồ uống

% -50.7 -13.6 -13 -12.2 -11.7 -11 20 32.4

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 2 ước đạt 481.800 tỷ đồng , giảm 6% so với tháng trước nhưng vẫn tăng 13,2% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 2 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm nay đã tăng 24,9% so với cùng kỳ năm 2019 - trước khi xảy ra dịch Covid-19.

Dù vậy, quy mô tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 2 tháng chỉ đạt 77,7% quy mô của chỉ tiêu này nếu ước tính trong điều kiện bình thường không xảy ra dịch Covid-19 từ năm 2020 đến nay.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 2, khách quốc tế đến Việt Nam đã đạt 933.000 lượt người, tăng 7,1% so với tháng trước và gấp 31,6 lần so với cùng kỳ năm trước do Việt Nam đã mở cửa du lịch, các đường bay quốc tế được khôi phục trở lại.

Tính chung 2 tháng đầu năm, khách quốc tế đến nước ta đạt 1,804 triệu lượt, gấp 36,6 lần cùng kỳ năm trước nhưng vẫn chưa bằng 60% so với cùng kỳ năm 2019.