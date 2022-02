Hoàng Yến Chibi và nỗi buồn sau chia tay

Năm ca khúc trong EP “Chia tay thì…” cho thấy sự trưởng thành của Hoàng Yến Chibi khi xử lý bài hát. Cô cũng cải thiện khả năng sáng tác sau nhiều năm luyện tập.

Loại hình: EP

Thể loại: Pop

Sáng tác: Hoàng Yến Chibi

Đánh giá: 7/10

Bên cạnh ca hát và đóng phim, ít người biết Hoàng Yến Chibi còn có thể viết nhạc. Năm 2019, cô từng giới thiệu sáng tác đầu tay mang tên Bài hát đầu tiên tôi viết, đánh dấu bước chuyển mình sang con đường singer-songwriter (ca sĩ kiêm nhạc sĩ).

Sau đó giọng ca sinh năm 1995 tiếp tục tung một số ca khúc tự viết như Cảm ơn anh, Vì Em Có Anh, Con đã về,… nhưng chưa tạo được ấn tượng mạnh.

Gần nhất, Hoàng Yến Chibi phát hành EP (đĩa mở rộng) Chia tay thì… chỉ một tuần sau Valentine. Dự án gồm năm ca khúc do cô tự sáng tác, xoay quanh chủ đề tình yêu tan vỡ. Thay vì quay MV thông thường, ca sĩ chọn hình thức live performance (trình diễn trực tiếp) để ghi hình và gửi đến khán giả.

Ký ức tình yêu

Ca khúc mở đầu – Biết phải làm sao – cũng là bài có thời lượng ngắn nhất (chưa đầy hai phút rưỡi). Cấu trúc đơn giản, chỉ gồm một phân khúc (verse) và đi thẳng vào điệp khúc (chorus). Lời hát là tâm sự của cô gái không biết nên làm gì để níu giữ trái tim chàng trai.

Dù có thoáng chút buồn, bài hát không khẳng định nhân vật đã chia tay hay chưa. Ca từ chỉ mô tả cảm xúc hoang mang của cô gái.

Ở những câu đầu tiên, Hoàng Yến Chibi hát: “Phải nói cho anh thêm bao nhiêu lần nữa? / Phải làm gì đây để anh hiểu em hơn?”. Đến cuối bài, ca sĩ tự hỏi: “Rồi mai ta sẽ nắm tay nhau hay chỉ là lướt qua đời nhau một lần thôi anh à?”

EP gồm năm ca khúc do Hoàng Yến Chibi tự sáng tác.

Đến ca khúc tiếp theo, Ngày thiếu anh, Hoàng Yến Chibi hát cùng Dư Quốc Vương – người nổi tiếng qua chương trình Sing My Song 2018, nay là giọng ca của ban nhạc WHEE!.

Bài hát chính thức xác nhận tình yêu đã không còn. Ngay từ câu đầu tiên, giọng ca “lặng im nghe tiếng thở dài”, tự hỏi người cũ còn nhớ hay đã quên những ngày từng có nhau.

Lời hát nối dài bằng loạt hình ảnh thuộc về ký ức. Nhân vật nhớ từ “vòng tay siết chặt” đến giây phút “bình yên mỗi khi tan trường có người đợi đón đưa”. Sau đó, cả hai “cùng nhau chạy xe dạo hết phố phường”. Cô “cười khúc khích đan tay ôm sau lưng anh”.

Phần lời tiếp theo vẽ nên hình ảnh trái ngược: “Mỗi khi chiều buồn hoàng hôn buông / em bước chậm từng nhịp không có anh / nén yêu thương sâu tận cùng đáy lòng / chỉ mong ngày hai ta được gần nhau”.

Sau khi chia tay, cả thế giới dường như đổi khác. “Những con đường giờ đây cũng vắng tanh / Không bóng người rộn ràng đi lướt qua”. Trong trái tim người hát chỉ còn nỗi nuối tiếc và cảm giác trống vắng đến vô vọng. Cô tự hỏi “tại sao ta cách xa?” nhưng không ai giải thích được.

Sự trưởng thành của Hoàng Yến Chibi

Nổi tiếng từ chương trình Học viện ngôi sao 2014, Hoàng Yến Chibi thường bị so sánh với Hòa Minzy dù có phong cách và màu giọng khác biệt. Một thời gian, cô theo đuổi các ca khúc teen pop, xây dựng hình ảnh nhí nhảnh, dễ thương. Chất giọng mỏng và lối hát có phần điệu đà khiến ca sĩ chỉ có thể chinh phục được một đối tượng khán giả nhất định hơn là số đông.

Bước sang tuổi 27, Hoàng Yến Chibi cho thấy sự trưởng thành rõ rệt trong giọng hát lẫn cách xử lý bài. So với thời Ngây ngô (2014), cô giảm bớt vẻ nũng nịu mà vẫn giữ được sự ngọt ngào.

Nay Hoàng Yến Chibi không còn là cô bé 19 thơ ngây, hồn nhiên của tám năm trước. Trong giọng hát đã thoáng chút trải đời và phảng phất chất tự sự. Khi hát các ca khúc tự sáng tác, giọng ca gốc Hà Nội cũng thoải mái hơn nên trình bày vừa vặn, tự nhiên.

Hình ảnh của Hoàng Yến Chibi và ê-kíp trong dự án.

Chọn con đường singer-songwriter là hướng đi thông minh của Hoàng Yến Chibi. Đặc biệt, khi nhiều cái tên như Amee hay Hoàng Duyên xuất hiện thì sự ngọt ngào, dễ thương không còn là dấu ấn của riêng ai.

Vẫn viết về sự chia ly trong tình yêu, cô đi ngược với góc nhìn tiêu cực của nhiều bản pop ballad trên thị trường. Nỗi buồn phảng phất trong từng ca khúc nhưng không tạo cảm giác nặng nề, mệt mỏi.

Khi viết lời, cô dùng những ca từ đơn giản, gần gũi, không cố tình gieo vần nên tránh được lỗi cưỡng âm, cũng không chủ động đặt những nốt cao để thử thách bản thân. Các sáng tác đều có giai điệu dễ nghe, nhẹ nhàng đi vào lòng khán giả.

Đảm nhận sản xuất âm nhạc là nhiều cái tên, từ Đức Trí, Nguyễn Anh Vũ, Huỳnh Đinh Quang Minh cho đến nhóm WHEE!. Tất cả đều ưu tiên nhạc cụ đơn giản như piano, trống, guitar, bass. Bản phối pha một chút soul, jazz để duy trì không gian êm ái, dễ chịu. Điều đó giúp năm ca khúc nối liền thành thể thống nhất dù do nhiều nhà sản xuất thực hiện.

Các sáng tác chưa đột phá

Các bài hát trong EP được sắp xếp để trở thành câu chuyện rõ ràng. Phải đến ca khúc thứ ba - Em đã khóc - Hoàng Yến Chibi mới thực sự tiết lộ lý do chia tay. Cô hát: “Anh vội thương ai khác rồi / Đâu ngày đêm mong nhớ về”.

Đến bài tiếp theo, Sao anh lặng im, ca sĩ tiếp tục đổi gió. Khi cô vừa hát xong đoạn một, Tùng Maru – thành viên nhóm Uni5 – xuất hiện và đọc rap. Anh vào vai người yêu, cất lời an ủi đồng nghiệp: “Cảm ơn vì những tháng ngày cả hai đã cố nén lại ưu phiền và dừng lại để ta biết Mình chưa hoàn hảo để đi được thêm xa”.

Bên cạnh đó, Dư Quốc Vương tiếp tục góp giọng trong hai bài cuối, giúp EP không một màu và khán giả cũng không bị nhàm chán.

Tùng Maru góp giọng cùng Hoàng Yến Chibi trong một ca khúc.

Trong ca khúc cuối, OK em buồn, Hoàng Yến Chibi gạt bỏ cảm xúc buồn bã để nhìn tích cực về sự chia ly. Cô bắt đầu bài điệp khúc: “Ok em buồn thì mình biết thôi / Lời yêu ở trên đầu môi”.

Qua giọng hát của Hoàng Yến Chibi, nỗi buồn trở nên nhẹ tênh. Ẩn sau ca từ là lời tự an ủi, động viên bản thân. Cô kết luận số phận là do mình làm chủ, không thể phụ thuộc vào ai. “Ừ thôi thì do em chọn mất rồi!”, ca sĩ hát.

Đạo diễn loạt video phát hành cùng EP là Nguyễn Lê Trung Hải – từng làm phim tài liệu Cánh chim rực rỡ (2020) cho Hoàng Yến Chibi. Anh chọn bối cảnh sân vườn buổi tối xuyên suốt từ đầu đến cuối. Một hồ bơi được rút cạn nước để làm sân khấu biểu diễn. Ca sĩ đứng cùng ban nhạc trong hồ và trình bày các ca khúc.

Đội ngũ thiết kế sản xuất sắp đặt các bóng đèn quanh khu vườn để tạo cảm giác lãng mạn, ấm áp. Có khi Hoàng Yến Chibi đứng hát cùng Dư Quốc Vương, khi cô ngồi hát một mình. Trong bài cuối, cô vừa đánh đàn vừa trình diễn ca khúc để thay đổi không khí.

Nếu Chia tay thì… là một album, sản phẩm chưa chắc đạt hiệu quả. Các ca khúc còn có màu giống nhau với cấu trúc đơn giản, hình ảnh quen thuộc. Phần điệp khúc chưa thực sự mạnh để bám vào tâm trí người nghe. Lối xử lý của cô còn chưa đa dạng mà vẫn theo phong cách dịu dàng, êm ái. EP sẽ ấn tượng hơn nếu Hoàng Yến Chibi làm khó bản thân với nhịp điệu trúc trắc, hoặc ít nhất là một vài nốt cao.

Nhìn chung, EP Chia tay thì… là bước tiến mới trong sự nghiệp của Hoàng Yến Chibi. Cô đang dần lột bỏ hình ảnh cũ để thay đổi và tạo bất ngờ cho khán giả. Dù nội dung các ca khúc còn quen thuộc, Hoàng Yến Chibi vẫn chứng tỏ cô là cây bút nhiều tiềm năng, xứng đáng để chờ đợi.