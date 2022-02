'Hoàng tử sân băng' Hàn Quốc tại Olympic Bắc Kinh

Gương mặt Jun Hwan được nhiều người nhận xét là "phép lai" hoàn hảo giữa nữ diễn viên Han So Hee và nam diễn viên Song Kang. Nam vận động viên có đôi mắt to, mũi cao và thần thái cuốn hút. Vẻ ngoài của anh cũng được so sánh với các ca sĩ thần tượng tại xứ Hàn.