Hoàng Duyên bắt chước trang phục của BlackPink

Trong MV "Em sẽ báo công an", Hoàng Duyên gây tranh luận vì mặc trang phục giống BlackPink ở "How You Like That". Ê-kíp thừa nhận lấy cảm hứng từ nhóm nhạc nhà YG Entertainment.

Ngày 25/7, Hoàng Duyên phát hành MV Em sẽ báo công an. Sản phẩm lập tức gây tranh luận vì trang phục của nữ ca sĩ trong MV được cho là giống BlackPink ở How You Like That. Em sẽ báo công an mang âm hưởng dân gian hòa nhịp cùng chất liệu âm nhạc thịnh hành quốc tế với đoạn drop Future Bass.

MV được thực hiện tại nhiều địa điểm như Cố đô Huế: Đại Nội, Cung An Định, Khiêm Lăng, công viên nước hồ Thủy Tiên, Đồi Vọng Cảnh... Ê-kíp cho biết không sử dụng đơn thuần các loại cổ phục mà có sự thiết kế, cách tân để mang đến một hơi thở mới.

Ê-kíp khẳng định giữ tinh thần gốc của những dạng thức trang phục triều Nguyễn như Áo Nhật bình của Mệnh phụ, Áo Mã tiên của Nhạc công... Tuy nhiên, trang phục của Hoàng Duyên trong MV khiến khán giả liên tưởng tới bộ hanbok truyền thống được phối với các phụ kiện hiện đại trong MV How You Like That của BlackPink. Điều đó làm dấy lên tranh cãi.

Trang phục của Hoàng Duyên được nhận xét giống BlackPink.

Phản hồi thông tin trên, ê-kíp của Hoàng Duyên cho biết: “Ngay từ khi nhận đề bài từ phía nhà sản xuất để thực hiện trang phục cho MV, chúng tôi nghĩ ngay tới BlackPink. Tất nhiên không phải để ‘mượn’ đồ của nhà YG mà nhìn vào cách họ thiết kế, cách tân bộ hanbok truyền thống, phối với các item hiện đại. Từ nguồn cảm hứng này, chúng tôi lựa chọn những dạng thức trang phục, phụ kiện đặc sắc”.

“Từ cơ sở trên, chúng tôi có sự thiết kế, đặt để khác nhau, bộ về màu sắc, hoa văn, bộ ‘cách tân’ táo bạo hơn...”, đại diện của nữ ca sĩ trao đổi thêm.

Hoàng Duyên sinh năm 1999, ra mắt năm 2021 với ca khúc Chàng trai sơ mi hồng. Nữ ca sĩ sau đó nổi tiếng với ca khúc Sài Gòn đau lòng quá. Bài hát là hiện tượng được khán giả yêu thích.