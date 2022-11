Hoãn phát hành hồi ký nhạy cảm của Aaron Carter

Cuốn hồi ký dang dở của Aaron Carter hoãn lịch xuất bản vì bị gia đình, bạn bè của ngôi sao xấu số phản đối.

Aaron Carter kể nhiều nội dung nhạy cảm trong hồi ký.

"Vì tôn trọng gia đình Aaron Carter, khách hàng của tôi đã quyết định hoãn xuất bản cuốn sách ở thời điểm này", Scott Atherton - luật sư đại diện cho nhà xuất bản Ballast Books và tác giả Andy Symonds (người viết hồi ký cho Aaron) - phát biểu ngày 14/11.

Trong tuyên bố với Page Six, luật sư ca ngợi em trai Nick: "Không chỉ là người nổi tiếng, ông Carter còn là người cha, người anh, người con và người bạn tuyệt vời mà nhiều người vẫn đau buồn trước cái chết của anh ấy".

Theo Atherton, Aaron từng muốn câu chuyện cuộc đời được kể dưới cây bút của Andy Symonds, nhà báo và tác giả nổi tiếng, theo cách thô sơ nhất. Tuy nhiên, đây chưa phải lúc giới thiệu câu chuyện đó tới công chúng.

Hồi ký chứa nội dung nhạy cảm của Aaron Carter đã được lùi ngày xuất bản. Ảnh: New York Post.

Trước đó, Page Six đưa tin trước khi qua đời, Aaron từng cố ngăn nhà xuất bản phát hành hồi ký của anh. Tuy nhiên, một số nội dung nhạy cảm trong sách đã xuất hiện tràn lan trên mạng. Và theo thông báo, hồi ký (My father's son): Aaron Carter: An incomplete story of an incomplete life (tạm dịch: Con trai của cha: Aaron Carter: Câu chuyện dang dở của một cuộc đời dang dở) sẽ được phát hành ngày 15/11.

Vài đoạn trích trong sách bị rò rỉ đã gây tranh cãi khi kể về một đêm Aaron ở lại nhà Michael Jackson ở Neverland, trong đó, Carter bắt gặp Jackson "lởn vởn cuối giường anh, mặc độc chiếc quần lót, có vẻ như đang mộng du".

Mối tình tuổi teen của ca sĩ I Want Candy và Hilary Duff cũng được nhắc tới, khiến Hilary phẫn nộ. Cô bức xúc nói: "Tôi rất buồn vì chỉ trong vòng một tuần Aaron ra đi, nhà xuất đã liều lĩnh tận dụng sự chú ý để phát hành cuốn sách. Hành động thu lợi từ câu chuyện cuộc đời của Aaron thật đáng kinh tởm".

Nhóm quản lý của Aaron, bạn bè và người hâm mộ đều phản đối cuốn sách được xuất bản trong giai đoạn nhạy cảm này.