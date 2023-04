'Hoài Thatcher' Lệ Hằng - nữ chính 'Xin hãy tin em' nổi tiếng một thời

Bùi Thị Lệ Hằng nổi tiếng với vai Hoài Thatcher trong "Xin hãy tin em". Sau đó, cô góp mặt trong nhiều phim truyền hình khác và giải nghệ năm 2012.

Ngày 23/4, Công an Hà Nội cho hay Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Bùi Thị Lệ Hằng (48 tuổi, trú phường Khâm Thiên) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Tối 10/3, trước số 104 Khâm Thiên, Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an quận Đống Đa làm nhiệm vụ tuần tra phát hiện, bắt giữ Bùi Thị Lệ Hằng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 0,696 gram ma túy tổng hợp. Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận số ma túy trên mua với giá 500.000 đồng để bán lại cho khách. Hiện, công an quận Đống Đa củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Thông tin lập tức gây xôn xao mạng xã hội bởi trước khi dừng đóng phim, Bùi Thị Lệ Hằng là gương mặt quen thuộc trên truyền hình. Bùi Thị Lệ Hằng quê Tuyên Quang, tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Cô có vai diễn đầu tiên trong bộ phim Bản tình ca trong đêm năm 1995.

Lệ Hằng đảm nhận vai Hoài trong Xin hãy tin em.

Tuy nhiên, phải qua Xin hãy tin em - bộ phim đầu tay của đạo diễn Đỗ Thanh Hải - Lệ Hằng mới nổi tiếng, thậm chí trở thành hiện tượng trong giới trẻ. Khi đó, Lệ Hằng là sinh viên năm nhất của Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Phim được chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ.

Xin hãy tin em là một trong những bộ phim nổi tiếng nhất về đề tài sinh viên đã gắn liền với thời thanh xuân của thế hệ khán giả 8X, 9X. Mong ước kỷ niệm xưa - ca khúc của phim - cũng nổi tiếng đến tận bây giờ.

Nội dung phim xoay quanh cuộc sống của một nhóm sinh viên trong ký túc xá đại học. Trong đó, tuyến nhân vật được chú ý nhất là Hoài Hoài Thatcher (Lệ Hằng đóng) và chuyện tình với anh chàng Phong "lãng tử" (Lê Vũ Long).

Lệ Hằng sống kín tiếng sau khi giải nghệ năm 2012.

Trong phim, Hoài Thatcher do Lệ Hằng thủ vai là một cô gái sốc nổi, ngang tàn, đua đòi và thường xuyên đánh nhau, chơi bời, uống rượu. Tuy nhiên, thực chất, Hoài có tấm lòng nhân hậu khi giúp đỡ trẻ mồ côi và luôn hết mình vì bạn bè.

Từ khi gặp chàng trai hiền lành Phong, cô cố gắng thay đổi bản thân. Tuy nhiên, quá khứ của Hoài khiến chuyện tình giữa cô với Phong gặp nhiều sóng gió.

Thời điểm đó, hình ảnh Hoài Thatcher với mái tóc ngắn, quần áo bụi bặm, tính cách hầm hố rất nổi tiếng. Hình ảnh này cũng gắn liền với với tên tuổi Lệ Hằng suốt nhiều năm, ngay cả khi cô giải nghệ.

Lê Vũ Long - diễn viên thủ vai Phong “lãng tử” - từng tâm sự với Zing Xin hãy tin em được thực hiện trong giai đoạn 1995-1997 và phát sóng năm 1998. Thời điểm đó, mọi thứ đều đơn sơ, truyền hình thì ít, phim Hàn Quốc, Trung Quốc cũng chưa phổ biến như hiện giờ. Do đó, Xin hãy tin em nói riêng và phim Việt nói chung rất được mong chờ. Phim thậm chí tạo nên làn sóng trong xã hội và đặc biệt giới trẻ dù chỉ có vỏn vẹn 3 tập.

Ngoài thành công của phim, Lệ Hằng tham gia nhiều phim truyền hình khác, chẳng hạn vai Bảo Những ngọn nến trong đêm, Chuyện phố phường (vai Ban), Thanh sói ở Cổ cồn trắng, hay Túy trong Phi đội chuồn chuồn… Tham gia nhiều phim nhưng Lệ Hằng chưa thể vượt qua cái bóng quá lớn của Hoài Thatcher. Vai diễn để cô được khán giả nhớ tới nhiều nhất vẫn là Hoài Thatcher.

Song song với việc đóng phim, Lệ Hằng còn công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ. Tuy nhiên, cô từng tâm sự phải sống nhờ thu nhập của ông xã vì lương quá thấp. Thời điểm năm 2007, lương của cô chỉ là 500.000 đồng/tháng. Trong khi đó, chồng cô kinh doanh tự do.

Do đó, được gia đình ủng hộ việc đóng phim nhưng năm 2012, Lệ Hằng tuyên bố giải nghệ. Cô cũng rời Nhà hát Tuổi trẻ và sau đó sống kín tiếng. Cô không tham gia bất cứ sự kiện giải trí nào. Khán giả, đồng nghiệp gần như không hay biết cuộc sống của cô trong những năm qua như thế nào.