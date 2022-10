Hoài Lâm lên tiếng khi bị chê giọng hát xuống cấp

Hoài Lâm cho biết thời gian qua anh không biểu diễn ở sân khấu lớn và gặp trực tiếp khán giả. Do đó, giọng hát của nam ca sĩ bị ảnh hưởng.

Ngày 9/10, Hoài Lâm lên tiếng về việc giọng hát bị chê xuống cấp. Nam ca sĩ giải thích thời gian qua anh có ít cơ hội đứng trên sân khấu để trực tiếp biểu diễn trước khán giả, dẫn đến giọng hát không được như xưa.

Anh nói: “Một nghệ sĩ muốn hát bài cao, trước hết phải đứng trước nhiều khán giả hát bài thấp, sau đó chứng tỏ thực lực bằng quãng giọng cao. Tuy nhiên, lâu quá rồi tôi không đứng ở sân khấu lớn và hát trước nhiều người, do đó giọng của tôi thấp lại. Đó cũng là điều đương nhiên thôi".

Thời gian qua, Hoài Lâm liên tục gây tranh luận về giọng hát. Hoài Lâm gần đây có sản phẩm âm nhạc mới là Trước sau trời cũng mưa, Trách hai từ thương em. Tuy nhiên, ở sản phẩm này, nam ca sĩ hát không nhiều, chủ yếu để giới thiệu ca sĩ mới DC Tâm, Duy Drake.

Ngoại hình hiện tại của Hoài Lâm. Ảnh: FBNV.

Thông qua trang cá nhân, nam ca sĩ cover nhiều ca khúc, nổi bật nhất là Wating For You - bản hit của tân binh MONO. Giọng hát của Hoài Lâm vẫn nội lực, cảm xúc. Tuy nhiên, so với các sản phẩm trước đó, chất giọng của Hoài Lâm được nhận định không còn như xưa. Ở một số video đăng cuối tháng 9, đầu tháng 10, Hoài Lâm bị chênh phô khi lên nốt cao.

Ngoài ra, vấn đề ngoại hình của Hoài Lâm cũng được chú ý. Thông qua một số hình ảnh mới của Hoài Lâm, khán giả nhận xét anh tăng cân.

Vài năm trở lại đây, Hoài Lâm gần như rời xa showbiz. Năm 2020, sau khi ly hôn Bảo Ngọc, nam ca sĩ về Vĩnh Long sống cùng cha mẹ. Kể từ đó, anh chủ yếu hoạt động trên mạng xã hội, thỉnh thoảng livestream giao lưu cùng người hâm mộ. Giữa năm 2021, Hoài Lâm có một số sản phẩm mới như Anh cứ ngỡ, Đời có mấy khi, Hoa nở vô thường... Các sản phẩm đều được thực hiện đơn giản. Ngoài ra, Hoài Lâm kết hợp với nhiều ca sĩ trẻ trong các MV.

Thời điểm đó, nguồn tin từ phía Hoài Lâm nói với Zing: "Hoài Lâm thích cuộc sống yên bình. Từ ngày về quê sống, sức khỏe của Lâm cũng tốt hơn. Lâm tăng cân và giữ tinh thần tốt".