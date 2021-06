Hòa Phát giảm sản lượng thép 2 tháng liên tiếp

Vẫn ghi nhận tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2020, nhưng sản lượng thép tiêu thụ trong tháng 5 của Hòa Phát đã giảm 20% so với tháng 4 và thấp hơn 30% so với tháng 3.

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) vừa công bố doanh số tiêu thụ thép và các sản phẩm khác trong tháng 5 với doanh số tiếp tục tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2020. Cụ thể, riêng tháng 5, doanh nghiệp được mệnh danh là “vua thép” đã đạt sản lượng bán hàng 695.000 tấn thép các loại, tăng 90% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nếu so với tháng 4 liền trước, sản lượng bán hàng thép này của tập đoàn đã giảm 20%. Đây cũng là tháng thứ 2 liên tiếp Hòa Phát ghi nhận giảm sản lượng thép tiêu thụ được sau khi chỉ tiêu này vượt mức 1 triệu tấn hồi tháng 3. Trong số sản lượng thép bán được tháng 5, thép xây dựng thành phẩm bao gồm cả xuất khẩu là 324.000 tấn, cũng tăng hơn 25% so với cùng kỳ nhưng giảm 24% so với tháng trước. Doanh số thép cuộn cán nóng (HRC) đạt 225.000 tấn. Cũng trong tháng 5, sản lượng bán hàng thép xây dựng khu vực miền Trung đạt mức tăng trưởng cao nhất với 45%, khu vực miền Bắc tăng 22%. SẢN LƯỢNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM THÉP HÀNG THÁNG CỦA HÒA PHÁT

Nhãn Tháng 1/2020 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tháng 1/2021 2 3 4 5 Sản lượng bán column tấn 175800 205490 351000 270000 258500 252000 300000 500000 522000 383000 552000 319000 670000 439000 1000000 869000 695000 Tại thị trường xuất khẩu, thép xây dựng của Hòa Phát đạt 70.000 tấn. Tập đoàn đã hạn chế xuất khẩu phôi vuông để tăng cường cung cấp sản phẩm cho thị trường trong nước, sản lượng phôi xuất khẩu trong tháng là 52.000 tấn. Với sản phẩm tôn mạ, tập đoàn này ghi nhận doanh số bán hàng đạt 30.000 tấn trong tháng 5, tăng 2,8 lần so với cùng kỳ. Trong đó, lượng hàng xuất khẩu các sản phẩm tôn mạ đạt gần 20.000 tấn, chiếm 65% số lượng hàng bán. Đây cũng là mức xuất khẩu kỷ lục của sản phẩm tôn tại Hòa Phát từ trước đến nay. Hiện, Hòa Phát có các thị trường xuất khẩu chính gồm châu Âu, Mỹ và khu vực Nam Mỹ. Ngược lại, sản lượng ống thép đạt gần 63.000 tấn trong tháng, giảm 10% so với cùng kỳ do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Lũy kế 5 tháng, Tập đoàn Hòa Phát đã sản xuất gần 3,4 triệu tấn thép thô, tăng 56,5% so với cùng kỳ. Sản lượng bán hàng các sản phẩm thép là 3,7 triệu tấn (gồm thép phôi thép, xây dựng, thép cuộn cán nóng, tôn mạ và ống thép), tăng gần 70% so với cùng kỳ. Hòa Phát ghi nhận sản lượng tiêu thụ thép cao kỷ lục vào tháng 3 với hơn 1 triệu tấn. Ảnh: HPG. Trong đó, riêng sản phẩm thép xây dựng đạt 1,6 triệu tấn, tăng 27,5%. Với thép HRC, sản lượng cung cấp ra thị trường trong nước từ đầu năm là 1,1 triệu tấn. Trong khi đó, các sản phẩm hạ nguồn của HRC như ống thép, tôn mạ lần lượt đạt 334.000 tấn và 123.000 tấn sau 5 tháng, tăng tương ứng 21% và 270% so với cùng kỳ. Trong năm nay, Hòa Phát đặt mục tiêu sản lượng sản phẩm thép xây dựng thành phẩm và phôi thép là 5 triệu tấn; sản phẩm HRC là 2,7 triệu tấn; ống thép, tôn mạ các loạt đạt lần lượt 920.000 tấn và 300.000 tấn. Bên cạnh mảng bất động sản và nông nghiệp, các sản phẩm thép kể trên vẫn là nguồn thu chính đóng góp vào kế hoạch kinh doanh 120.000 tỷ đồng doanh thu và 18.000 tỷ đồng lãi ròng năm nay của Hòa Phát. So với năm liền trước, cả doanh thu và lợi nhuận kế hoạch của "vua thép" đều tăng 33%. Trong quý I vừa qua, nhà sản xuất thép này đã ghi nhận 31.459 tỷ đồng doanh thu và lãi ròng trên 7.005 tỷ đồng . So với kế hoạch đề ra, Hòa Phát đã hoàn thành 26,2% mục tiêu doanh thu và 39% lợi nhuận chỉ sau 1/4 năm tài chính. Con trai ông Trần Đình Long bị dừng mua 5 triệu cổ phiếu Hòa Phát Lý do Ủy ban Chứng khoán yêu cầu dừng giao dịch mua vào nói trên do trong Nghị quyết ĐHĐCĐ trước đó của Hòa Phát chưa xác định rõ đối tượng chuyển nhượng. Hòa Phát mua mỏ quặng sắt 320 triệu tấn tại Australia Công ty con tại Australia của Tập đoàn Hòa Phát đã được phê duyệt hợp đồng mua 100% cổ phần dự án mỏ quặng sắt Roper Valley, với trữ lượng 320 triệu tấn.