Hòa Phát bất ngờ lỗ gần 1.800 tỷ đồng

Tập đoàn đầu ngành thép cũng chịu tác động lớn từ cầu suy yếu và chi phí sản xuất tăng cao, đã quay lại báo lỗ kỷ lục 1.786 tỷ đồng kể từ đợt khủng hoảng 2008.

Tập đoàn Hòa Phát (HPG) vừa công bố kết quả kinh doanh sơ bộ quý III với nhiều khó khăn. Doanh thu trong kỳ này giảm 12% về mức 34.441 tỷ đồng và qua đó bị lỗ sau thuế 1.786 tỷ đồng .

Mặc dù đang trong chu kỳ thoái trào nhưng đây vẫn là con số gây bất ngờ cho cổ đông bởi các quý trước đó tập đoàn thép này vẫn lãi hàng nghìn tỷ đồng, thậm chí là cùng kỳ quý III/2021 còn lãi kỷ lục hơn 10.350 tỷ đồng .

Quý thua lỗ gần nhất cách đây khá xa vào giai đoạn khủng hoảng kinh tế quý IV/2008 với con số - 232 tỷ đồng và đây là lần thứ 2 doanh nghiệp thép báo lỗ, con số lần này đã tiêu cực hơn rất nhiều.

KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA HÒA PHÁT

Nhãn Quý III/2020 Quý IV Quý I/2021 Quý II Quý III Quý IV Quý I/2022 Quý II Quý III Lãi sau thuế Tỷ đồng 3785 4661 7006 9745 10350 7419 8206 4023 -1786

Lũy kế từ đầu năm, doanh thu của Hòa Phát vẫn tăng trưởng 11% lên mức 116.559 tỷ đồng ; tuy nhiên lợi nhuận sau thuế lại giảm rất mạnh 61% còn 10.443 tỷ đồng . Lĩnh vực thép và sản phẩm liên quan đóng góp trên 90% doanh thu và lợi nhuận toàn tập đoàn.

Lãnh đạo doanh nghiệp lý giải kết quả trên là do nhu cầu thép suy yếu ở cả trong nước và thế giới, giá nguyên vật liệu trong đó đặc biệt là giá than cao gấp ba lần so với thời điểm bình thường, tín dụng thắt chặt, tỷ giá và lãi suất tăng mạnh.

Hòa Phát đã sản xuất hơn 6 triệu tấn thép thô trong 9 tháng đầu năm 2022, tương đương cùng kỳ 2021. Sản lượng bán hàng các sản phẩm thép xây dựng, HRC và phôi thép đạt 5,7 triệu tấn, tăng 3% so với 9 tháng năm 2021.

Trong đó, sản phẩm chủ lực là thép xây dựng ghi nhận sản lượng tăng 24% lên mức 3,4 triệu tấn, riêng thị trường xuất khẩu đóng góp hơn 1 triệu tấn, tương đương cả năm 2021.

Ngoài ra, tập đoàn này còn cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước hơn 2 triệu tấn thép cuộn cán nóng (HRC), tăng 5% so với cùng kỳ và đóng góp 36% sản lượng của chung của Hòa Phát thời gian qua.

Sản phẩm hạ nguồn HRC là ống thép đạt 577.000 tấn, tăng 16%; tôn mạ các loại ghi nhận 249.000 tấn, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Đối với mảng nông nghiệp, doanh thu hoạt động vẫn tăng 10% và lợi nhuận vẫn đi lên 32% so với cùng kỳ quý 3 năm 2021. Tính chung 9 tháng, mảng hoạt động này đã có lãi trở lại.

Hòa Phát báo cáo thêm đã cho ra mắt một số sản phẩm mới trong lĩnh vực Điện máy gia dụng như máy lọc nước; đồng thời đẩy nhanh tiến độ dự án Trung tâm sản xuất hàng điện lạnh, điện máy gia dụng tại tỉnh Hà Nam và tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. Còn Dự án Dung Quất 2 với sản lượng 5,6 triệu tấn HRC đang được triển khai đúng tiến độ.