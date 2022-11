Hòa Phát bán hơn 1 triệu quả trứng mỗi ngày

Trong vòng một tháng gần đây, sản lượng bán hàng của Công ty TNHH Gia cầm Hòa Phát đạt bình quân 850.000 quả trứng gà/ngày, riêng đầu tháng 11 tăng lên hơn 1 triệu quả/ngày.

Hòa Phát bắt đầu cung cấp heo thịt, heo giống và trứng gà sạch ra thị trường từ năm 2018. Ảnh: Hòa Phát.

Công ty TNHH Gia cầm Hòa Phát (thành viên của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát) vừa công bố sản lượng bán ra sản phẩm trứng gà của công ty gia tăng đột biến. Cụ thể, trung bình mỗi ngày công ty bán ra 850.000 quả trứng gà. Riêng thời điểm đầu tháng 11, sản lượng trứng gà cung cấp cho thị trường đã vượt mốc hơn 1 triệu quả mỗi ngày.

Ông Lê Tuấn Anh, Giám đốc Công ty TNHH Gia cầm Hòa Phát cho biết hơn 7 năm trước, tập đoàn bắt đầu đầu tư vào nông nghiệp. Dự kiến đến cuối năm, công ty phấn đấu đạt sản lượng bình quân ngày từ 950.000 đến 1 triệu quả/ngày, giữ vững thị phần số một về sản lượng cung cấp trứng gà khu vực phía Bắc và nằm trong top 3 doanh nghiệp sản xuất trứng gà sạch lớn nhất Việt Nam.

"Tháng 12, công ty sẽ nhập thêm khoảng 8.000 con giống từ Mỹ về để phát triển giống bố mẹ. Đây là lô gà giống bố mẹ thứ 11 được Hòa Phát nhập về từ năm 2018 và là lô thứ 2 trong năm nay", ông nói.

Doanh nghiệp của ông Trần Đình Long đứng đầu về thị phần thép xây dựng, bắt đầu tham gia vào lĩnh vực nông nghiệp từ đầu năm 2015. Ngoài kinh doanh gà, Hòa Phát còn chăn nuôi bò thịt, chăn nuôi heo thịt, đầu tư nhà máy thức ăn chăn nuôi.

Trứng gà của Hòa Phát có nguồn gốc từ giống gà siêu trứng Hyline Brown. Ảnh: Hòa Phát.

Gà đẻ trứng của Hòa Phát có nguồn gốc giống từ Hyline International, nhập khẩu trực tiếp từ các trang trại tại Australia, Anh và được nuôi theo mô hình công nghệ cao tại trại giống, tập trung theo chuẩn VietGAP.

Hiện, lĩnh vực kinh doanh chính của Hòa Phát là thép đang gặp khó khăn, mới đây Hòa Phát đã thông báo có thể phải dừng hoạt động 4 lò cao, bao gồm 2 lò cao ở Dung Quất và 2 lò cao ở Hải Dương kể từ tháng 11 do lượng thép tồn kho nhiều.

Tài sản ròng của Chủ tịch Trần Đình Long cũng giảm từ 3,2 tỷ USD hồi đầu năm xuống còn 958 triệu USD .

Cũng theo lý giải kết quả kinh doanh quý III, Hòa Phát cho biết nhu cầu thép suy yếu ở cả trong nước và thế giới, giá nguyên vật liệu trong đó đặc biệt là giá than cao gấp 3 lần so với thời điểm bình thường, tín dụng thắt chặt, tỷ giá và lãi suất tăng mạnh khiến doanh thu tập đoàn chỉ đạt 34.400 tỷ đồng , giảm 12% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế âm 1.786 tỷ đồng , lần đầu tiên ghi nhận tình trạng thua lỗ kể từ quý IV/2008.