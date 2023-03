Hòa Minzy trở lại sau 3 năm vắng bóng khỏi cuộc đua âm nhạc. MV "Thị Mầu" của nữ ca sĩ được khen về mặt hình ảnh nhưng nhận những so sánh với đồng nghiệp về mặt âm nhạc.

3 năm kể từ Không thể cùng nhau suốt kiếp, Hòa Minzy mới trở lại với một dự án âm nhạc mới. Chặng đường âm nhạc của Hòa Minzy kéo dài khoảng 9 năm thì mất tới 3 năm cô im ắng. Do đó, lần trở lại này ngoài được công chúng kỳ vọng còn là dự án quan trọng với Hòa Minzy. Liệu Hòa Minzy có thể có bản hit tiếp theo sau Không thể cùng nhau suốt kiếp, đó là câu hỏi được rất nhiều khán giả đặt ra lúc này.

Theo dõi MV mới của Hòa Minzy, người xem đánh giá cao phần hình ảnh, diễn xuất. Tuy nhiên, phần âm nhạc, nữ ca sĩ bị so sánh với Hoàng Thùy Linh.

MV được đầu tư

Ở Thị Mầu, Hòa Minzy hóa thân thành nhân vật cùng tên trong tác phẩm văn học nổi tiếng Quan Âm Thị Kính. Một lần nữa, Hòa Minzy chọn hóa thân thành nhân vật nổi tiếng và cô đã thể hiện trọn vẹn ánh mắt lẳng lơ, lúng liếng của Thị Mầu. Ngoài phần hình ảnh, bối cảnh, ánh sáng được đầu tư, diễn xuất tự nhiên, đa dạng của Hòa Minzy là điểm sáng trong MV.

Theo nội dung trong MV, Hòa Minzy ban đầu chỉ là diễn viên trẻ, đang học nghề và khao khát diễn được vở Thị Mầu. Do đó, khi bị cô giáo là NSƯT Thu Huyền đánh giá diễn chưa đạt, Hòa Minzy ra về với tâm trạng khó chịu. Trong suốt quãng đường đi, cô chỉ nghĩ về nhân vật Thị Mầu và nhập tâm đến mức gần như phát điên.

MV kết thúc bằng cảnh Hòa Minzy đứng trên sân khấu và diễn thành công vở Thị Mầu. Từ hàng ghế khán giả, NSƯT Thu Huyền hướng về học trò với ánh mắt và nụ cười mãn nguyện, tự hào.

Hòa Minzy cùng ê-kíp dùng cách kể chuyện mới mẻ, hiện đại, phù hợp với thị hiếu của khán giả trẻ thông qua kỹ thuật quay mapping chỉ có ở các lễ hội lớn thay vì kỹ xảo hậu kỳ. MV được ê-kíp của nữ ca sĩ đầu tư kinh phí lớn từ đó tạo nên không gian vừa truyền thống vừa huyền ảo, hấp dẫn.

Hòa Minzy lấy ý tưởng từ tác phẩm Quan Âm Thị Kính để thực hiện sản phẩm mới.

Do đó, hầu hết khán giả đánh giá cao phần hình ảnh của Thị Mầu.

“MV mang màu sắc rất hiện đại, song vẫn giữ được nét dân gian xưa của nhân vật Thị Mầu, đồng thời ý nghĩa văn học cũng được giữ gìn trong tác phẩm này. Tôi đánh giá cao Hòa Minzy trong sản phẩm âm nhạc lần này”, khán giả nhận xét về Thị Mầu.

“Mấy set quay đầu, đặc biệt cảnh Hòa Minzy chạm vào đâu là ánh sáng bật lên đến đó đẹp và đầu tư quá”, “MV mới chỉn chu và là bước đột phá so với cá nhân Hòa Minzy”, “MV được đầu tư, ý tưởng mới mẻ, đặc biệt kỹ thuật quay mapping rất thú vị”, khán giả bình luận thêm.

Hòa Minzy cho biết MV mới của cô không chỉ nói về nhân vật Thị Mầu lẳng lơ ra sao hay theo đuổi tình yêu như thế nào bởi việc đó đã được thể hiện quá nhiều qua các sân khấu chèo. Quan trọng hơn, cô mong muốn thể hiện được nét đẹp của chèo ở lần trở lại này. Điều đó được thể hiện ngay cảnh đầu tiên, khi NSƯT Thu Huyền - người đã rất nổi tiếng với vai Thị Mầu - xuất hiện.

Tiếp đó, cô muốn dùng âm thanh, ánh sáng để khán giả trẻ tiếp cận loại hình nghệ thuật đang dần mai một này một cách nhanh chóng, dễ dàng nhất.

Phần âm nhạc bị so sánh với Hoàng Thùy Linh

Thị Mầu do nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Phong sáng tác và Masew sản xuất. Ca khúc mang âm hưởng chèo kết hợp nhạc điện tử. Với chất giọng nữ cao trữ tình sáng mảnh, Hòa Minzy thể hiện tốt yếu tố kịch tính, tự sự lẫn phương pháp biểu hiện tính cách nhân vật cần có ở loại hình chèo.

Tuy nhiên, phần giai điệu của Thị Mầu nhận những ý kiến khác nhau.

“Phần nhạc tạm ổn nhưng tôi thấy phối chưa đã. Giai điệu bài hát là sample kéo dài nghe chưa uyển chuyển. Hy vọng bài hát được remix để nổi tiếng hơn”, khán giả bày tỏ.

Ngoài ra, ý kiến xuất hiện nhiều nhất dưới MV của Hòa Minzy chính là bình luận so sánh cô với Hoàng Thùy Linh.

Khán giả nhắc tới Hoàng Thùy Linh khi xem MV của Hòa Minzy.

Không khó hiểu khi khán giả nhắc tới Hoàng Thùy Linh khi xem Thị Mầu. Hoàng Thùy Linh có lẽ không phải nghệ sĩ đầu tiên kết hợp chất liệu dân gian với nhạc điện tử nhưng cô khá thành công, thậm chí định hình màu sắc cá nhân bằng con đường này. Do đó, ngay cả khi từng đưa dân gian vào Ăn gì đây phát hành cách đây 7 năm, Hòa Minzy khó tránh khỏi sự so sánh.

“Không hiểu sao khi xem, tôi cứ văng vẳng giọng hát của Hoàng Thùy Linh bên tai. Có lẽ vì tôi đã quá quen với cách hát của Hoàng Thùy Linh ở thể loại này”, “Sản phẩm này na ná màu sắc của Hoàng Thùy Linh”, “Tôi đã liên tưởng tới Hoàng Thùy Linh khi theo dõi MV này”, là những bình luận xuất hiện khá nhiều dưới các bài viết về Thị Mầu.

Nói về sự so sánh với đồng nghiệp, Hòa Minzy cho biết: “Tôi biết chắc chắn sẽ có bình luận như thế bởi ngay từ khi tung poster mọi người đã so sánh. Họ tranh cãi và cho rằng tôi đi theo trào lưu. Tuy nhiên, thầy Huy Tuấn chính là nhân chứng. Thầy lựa chọn ca khúc này cho tôi từ 8 năm trước. Kịch bản MV cũng có từ 3 năm trước nhưng do chưa đủ tiền sau đó dịch bệnh bùng phát nên chúng tôi không sản xuất được”.

Cô giải thích thêm: “Sau Ăn gì đây, tôi dự định tiếp tục theo đuổi thể loại dân gian kết hợp điện tử. Tuy nhiên, khi Nam tiến, tôi nhận thấy ballad dễ đi vào lòng người hơn. Do đó, tôi đã bỏ qua sở thích cá nhân để theo đuổi ballad. Chị Hoàng Thùy Linh có nhiều thứ để tôi học tập, ví dụ sự sáng tạo, chỉn chu và chuyên nghiệp. Chị cũng đã có những ca khúc vươn tầm quốc tế. Tuy nhiên, nói tôi vì học theo chị Linh để ra bài này thì không chính xác”.

Hòa Minzy chia sẻ cô không biết khán giả nhận thấy điểm giống nhau nào giữa cô và Hoàng Thùy Linh ở MV Thị Mầu. Tuy nhiên, nữ ca sĩ tự tin vào nét diễn của bản thân khi thể hiện chèo và không phải ai cũng có cái điên như cô.